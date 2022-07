Ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, bệnh viện lo không kham nổi

(VTC News) -

TP.HCM và Đồng bằng Sông Cửu Long đang là điểm nóng về sốt xuất huyết khi ghi nhận nhiều ca tử vong và hàng trăm ca nặng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính từ đầu năm đến 29/6, TP.HCM có trên 20.950 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 172,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thành phố đang điều trị 580 ca, trong đó 278 ca do các tỉnh chuyển về (chiếm 48%). Trong số này 237 người lớn và 343 trẻ em. 92 ca nặng (17 ca thở máy).

Thành phố cũng ghi nhận 10 ca tử vong do sốt xuất huyết. Số bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2021 (3 ca), tăng 8 ca so với trung bình giai đoạn 2016 - 2020.

Bệnh viện tại TP.HCM quá tải vì số người mắc sốt xuất huyết gia tăng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết nhập viện ngày càng tăng, gây quá tải. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì nhiều khả năng bệnh viện không "kham nổi".

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, năm 2022 bắt đầu lại chu kỳ bùng phát sốt xuất huyết. Số trẻ bị bệnh chiếm 50%. Người lớn bị sốt xuất huyết thường chủ quan, không đến bệnh viện sớm.

Sau đại dịch COVID-19 người dân gần như bỏ qua sốt xuất huyết và dấu hiệu cảnh báo của bệnh. Nhiều người đi khám thường nghĩ tới việc mắc COVID-19 hoặc do siêu vi, cảm cúm mà quên đi sốt xuất huyết.

Số trẻ tới khám bệnh này tại BV Nhi đồng Thành phố có ngày lên đến 200 trường hợp đều nặng và tỷ lệ nhập viện 10%, có trẻ phải hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp và ghi nhận 3 trẻ phải thở máy.

Trường hợp biến chứng nặng xảy ra ở bé dư cân béo phì. Trong tình huống này, bác sĩ phải cân đo đong đếm truyền dịch, nếu truyền đúng cân nặng của trẻ thì quá tải dịch, trẻ béo dễ rối loạn đông máu hơn.

Khi trẻ bị sốt, BS Tiến khuyến cáo cha mẹ nên nghĩ tới con bị sốt xuất huyết và đưa con tới các cơ sở y tế để khám có thể làm xác định bệnh.

Thấy con bứt rứt, đau bụng nhưng vào nửa đêm nên cha mẹ không cho trẻ đi cấp cứu ngay mà lại chờ tới sáng. Vào viện, bác sĩ tiếp nhận trẻ thì mạch bằng 0, huyết áp bằng 0, hồi sức rất khó khăn. Vì vậy cha mẹ nên cho trẻ đi khám sớm để được hướng dẫn chăm sóc, tư vấn điều trị tại nhà phù hợp.