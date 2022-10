Ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, riêng TP.HCM cao gấp 7 lần so với năm 2021

(VTC News) -

Nhận định về tình hình dịch sốt xuất huyết năm 2022, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 10 năm qua, tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết ở Việt Nam vẫn ở mức thấp trong khu vực. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là dịch COVID-19 kéo dài, khiến nhiều đơn vị gặp khó khăn, ca tử vong năm nay tăng cao hơn so với năm ngoái.

Bộ Y tế khuyến cáo, sốt xuất huyết là bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt.

Để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lây lan, ý thức phòng bệnh của người dân vô cùng quan trọng. Đặc biệt, khi có dấu hiệu bị sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Dù đã sang tháng 10 nhưng dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, thậm chí vẫn tiếp tục gia tăng mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước, nhất là khu vực phía Nam.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại TP.HCM.

Tại TP.HCM, tính từ đầu năm đến tuần vừa qua ghi nhận trên 62.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần với cùng kỳ năm 2021; số ca sốt xuất huyết nặng là 1.360 ca.

Đáng lo ngại, số ca tử vong do sốt xuất huyết tại TP.HCM năm nay khá cao, với 25 trường hợp, tăng 20 ca so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khoảng 75% số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là người lớn. Nhiều trường hợp đến bệnh viện chậm trễ khiến gia tăng nguy cơ tử vong do không được can thiệp điều trị kịp thời.

Một số tỉnh phía Nam cũng đang ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng, như tại tỉnh An Giang, từ đầu năm đã ghi nhận 13.200 ca sốt xuất huyết, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tại Tiền Giang, chỉ trong tuần vừa qua đã ghi nhận thêm 7.096 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 4 ca tử vong. Dịch sốt xuất huyết trên địa bàn được dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp, phải tiếp tục tăng cường kiểm soát.

Quảng Trị cũng đã ghi nhận trên 1.050 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 19 lần so với cùng kỳ năm trước…

Bộ Y tế cũng đánh giá, khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận số mắc và tử vong ở mức cao; khu vực miền Bắc, nhất là tại Hà Nội đã ghi nhận sự gia tăng số mắc và đã có trường hợp tử vong.

Cụ thể tại Hà Nội, trong tuần vừa qua ghi nhận 807 ca mắc sốt xuất huyết, tuy giảm nhẹ so với tuần trước đó nhưng số mắc vẫn rất cao. Bệnh nhân sốt xuất huyết tập trung chủ yếu tại một số quận, huyện như: Đống Đa, Thanh Oai, Hà Đông, Thanh Trì, Phúc Thọ...

Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội trên 4.700 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gấp 3,8 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021), 5 ca tử vong. Tuýp virus Dengue lưu hành trên địa bàn thành phố được xác định là tuýp D1; D2 và D4.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, các địa phương đang nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch, nâng cao năng lực đáp ứng với dịch bệnh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 236.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 98 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc sốt xuất huyết tăng 4,6 lần, số tử vong tăng 78 trường hợp.