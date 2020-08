Ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam là F1 của 5 bệnh nhân

18h ngày 9/8, Bộ Y tế công bố thêm 29 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 841. Trong đó, Quảng Nam có 8 trường hợp, một trong số họ thuộc diện F1 của 5 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An - nơi bệnh nhân 840 tiếp xúc trực tiếp với 5 bệnh nhân mắc COVID-19.

Bệnh nhân này là nữ, 36 tuổi, trú thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An. Bệnh nhân ở cùng với mẹ N.T.M. (63 tuổi) và em trai H.V.S. (33 tuổi). Bệnh nhân vừa được công bố là trường hợp thứ 840 mắc COVID-19 ở nước ta.

Theo điều tra dịch tễ, tối 25/7, bệnh nhân có đến nhà thăm người thân vừa trở về từ khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng (khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An), có tiếp xúc trực tiếp (F1) với các bệnh nhân 593, 547, 625, 715, 567.

Sáng 26/7, bệnh nhân có đến làm việc tại nhà may Hiền (khối An Bàng, phường Cẩm An). Trong quá trình làm việc, bệnh nhân mang khẩu trang, có tiếp xúc gần với 13 thợ may tại đây. Sau đó, bệnh nhân đến đám tang tại nhà bệnh nhân 593 rồi về ghé vào nhà ông H.N. (xã Cẩm Thanh). Chiều tối, bệnh nhân chở mẹ trở lại đám tang.

Từ 26 đến 29/7, bệnh nhân giúp việc trong đám tang tại nhà của bệnh nhân 593, thường xuyên ở khu vực bếp, đi về hằng ngày.

Khối phố Thịnh Mỹ đang bị cách ly, phong tỏa vì có nhiều trường hợp mắc COVID-19.

Sáng 29/7, bệnh nhân xuống chợ Cửa Đại (chợ Cẩm An cũ) lấy mỳ và chả tại quầy chị N., có mua rau của một người trong chợ. Từ ngày 29/7 đến 1/8, bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

Ngày 1/8, bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung trường Thủy Lợi. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Ngày 9/8, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại khu Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam).

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: sốt nhẹ, khàn tiếng, ho nhẹ, hơi khó thở.

Video: Phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An