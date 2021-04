Cá chết hàng loạt ở biển Nghệ An nhưng sau 3 ngày mới lấy mẫu nước phân tích

(VTC News) -

Video: Cá chết hàng loạt ở bãi biển Nghi Thiết (Nghệ An)

Những ngày qua, hiện tượng cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An khiến người dân lo lắng.

Điều đáng nói, mặc dù từ ngày 4/4, cá bắt đầu chết hàng loạt với số lượng lớn ở biển Nghi Thiết, nhưng mãi đến sáng 7/4, cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An mới đến hiện trường lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ số.

Trả lời VTC News, ông Hồ Sỹ Dũng, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An) cho biết, việc lấy mẫu nước để phân tích quá muộn (sau 3 ngày kể từ thời điểm xảy ra hiện tượng cá chết) chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Bởi sau 1 hoặc 2 ngày, biển có triều cường, triều kiệt nên các chỉ số trong nước sẽ thay đổi.

Nói về lý do Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An đến lấy mẫu nước muộn, ông Dũng cho biết do cơ quan này nhận được tin báo quá muộn.

"Chiều muộn ngày 6/4, chúng tôi mới nhận được thông báo từ điện thoại của cán bộ huyện Nghi Lộc báo là có hiện tượng cá chết hàng loạt ở biển Nghi Thiết. Sáng sớm 7/4, chúng tôi cử ngay cán bộ đến hiện trường lấy mẫu nước để về phân tích", Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường nói.

Cá chết hàng loạt ở biển Nghi Thiết (Nghệ An).

Ông Nguyễn Bá Điệp - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc cho biết, việc báo tin cho Chi cục Bảo vệ môi trường muộn là do thông tin từ xã báo lên cho huyện quá muộn.

"11h ngày 6/4, cán bộ xã Nghi Thiết mới gọi điện thoại cho chúng tôi thông báo về hiện tượng cá chết hàng loạt. 13h30 cùng ngày, chúng tôi mới đi xuống biển Nghi Thiết kiểm tra hiện trường. Đến 15h30, chúng tôi báo cáo cho nhân viên Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An", ông Điệp thông tin.

Sau đó, phóng viên VTC News có đặt câu hỏi với ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết vì sao hiện tượng cá chết từ 4/4 nhưng đến 6/4 mới báo cáo lên cho UBND huyện Nghi Lộc nhưng ông Thành cho biết: "Chiều 4/4, dân phản ánh cá chết ở biển nhưng sáng 5/4 xã mới cử cán bộ ra hiện trường. Ngay trong ngày 5/4, chúng tôi đã gọi trực tiếp báo cáo cho ông Điệp - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc".

Điều đáng nói, hiện tượng cá chết hàng loạt ở biển Nghi Thiết từ chiều 4/4 nhưng đến sáng 7/4, ông Phạm Hồng Quang, Bí thư huyện ủy Nghi Lộc mới nhận được báo cáo từ UBND huyện Nghi Lộc. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc thì cho biết trong hai ngày 5/4 và 6/4, ông Dũng bận công việc.

Theo phản ánh của người dân, từ 4/4 đến 6/4, dọc bờ biển ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xuất hiện tình trạng cá biển chết hàng loạt. Các loại cá mú, cá sóc, cá vược, cá đục..., từ cá nhỏ đến cá to nặng 5kg đều chết trôi dạt vào bờ khiến nhiều người lo lắng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương tuyên truyền người dân không sử dụng cá này làm thực phẩm, đồng thời cử cán bộ xuống hiện trường thu gom để chôn lấp.

Trả lời VTC News, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc cho biết, hiện chưa biết chính xác số lượng cá biển chết vì các ngành chức năng đang thống kê.