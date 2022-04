Buôn lậu 1.282 container máy móc cũ: Khởi tố thêm 11 bị can

(VTC News) -

Ngày 13/4, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, lệnh khám xét 11 bị can liên quan vụ buôn lậu 1.282 container là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ.

Đây là vụ án do bị can Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7 - Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03, Công an TP.HCM) chủ mưu, đã bị bắt và khởi tố hồi tháng 6/2021.

11 bị can mới bị khởi tố là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt, gồm: Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Trần Tấn Long, Trịnh Hoàng Phước, Đinh Quang Triều.

Các bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố điều tra tội "Buôn lậu" theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hoàng Duy Tiến thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ, có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng.

Theo quy định, máy móc cũ nhập về Việt Nam phải có chứng thư giám định hàng hóa. Các bị can đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến, qua đó tiếp tay cho đối tượng buôn lậu.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.