Buôn bán và vận chuyển pháo nổ trái phép, 5 bị cáo lĩnh 26 năm tù giam

(VTC News) -

Sáng 6/2, tại UBND xã Ninh Hiệp, TAND huyện Gia Lâm mở phiên tòa lưu động xét xử công khai 3 vụ án buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 15/12/2020, tại đường Quốc lộ 1B hướng Lạng Sơn - Hà Nội, thuộc thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Gia Lâm kiểm tra phát hiện các bị cáo Lại Phổng Làn và Nguyễn Thị Phương đang có hành vi buôn bán 10 khối hình hộp vuông, bên ngoài mỗi hộp bọc giấy màu vàng- đỏ, trên giấy có in chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có 36 ống trụ hình tròn, tổng trọng lượng là 13,79kg (Làn và Phương khai nhận là pháo nổ).

Tổ công tác đã lập biên bản đưa các bị cáo cùng tang vật về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tiếp đó, hồi 23h45 phút, ngày 4/1, tại khu vực Cầu Đỏ, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội, Tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Công an xã Đình Xuyên kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Tùng đang điều khiển xe máy BKS 98B1- 358.27 chở Nguyễn Hải Nam (SN 2003, trú tại Bắc Giang) đang vận chuyển 1 bao tải dứa màu đen có 1 thùng carton và 1 túi nilon màu đen, tổng trọng lượng là 33,1kg. Tổ công tác đã lập biên bản đưa Tùng và Nam về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Đến 23h55 phút, ngày 14/1, Tổ công tác đội CSĐT tội phạm về kinh tế & chức vụ - Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Tổ công tác tuần tra kiểm soát C302- Trung đoàn cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên. Đoàn kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô BKS 30E- 231.65, do Đào Mạnh Phong điều khiển, có 10 bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi bao có 1 thùng carton, tổng trọng lượng là 252kg. Phong khai nhận là pháo nổ. Phong vận chuyển thuê pháo nổ cho Vi Hồng Giáp. Đến ngày 15/1, Vi Hồng Giáp và Phạm Bá Dũng đến Công an huyện Gia Lâm đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng đã truy tố. HĐXX tuyên bị cáo Lại Phổng Làn 12 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Phương 13 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Tùng 30 tháng tù giam; bị cáo Vi Hồng Giáp 8 năm tù giam; bị cáo Phạm Bá Dũng 8 năm tù giam và bị cáo Đào Mạnh Phong 5 năm tù giam theo quy định tại Điều 190 và 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Việc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nhanh chóng. Việc xét xử lưu động về hành vi “Buôn bán, vận chuyển hàng cấm” của các bị cáo đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến tham dự. Phiên tòa xét xử lưu động góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó có tác dụng mạnh mẽ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng hàng cấm, nhất là pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Tâm Sửu 2021.