Bước tiến vượt trội của Dây thìa canh lá to so với Dây thìa canh lá nhỏ

Diện tích bề mặt DTCLT lớn hơn 3 - 4 lần DTC (Hình ảnh thực tế tại vùng trồng Thái Nguyên).

Dây thìa canh lá to giảm đường huyết gấp 1,5 lần so với Dây thìa canh lá nhỏ

Bắt đầu phát hiện Dây thìa canh lá to vào năm 2007, PGS.TS Trần Văn Ơn - Nguyên trưởng bộ môn Thực vật học, Đại học Dược Hà Nội dành 13 năm từ năm 2007 - 2020 để nghiên cứu và phát triển chế phẩm từ loài cây Dây thìa canh lá to.

Sau 3 đề tài nghiên cứu cấp bộ “Nghiên cứu các dược liệu và bài thuốc có tác dụng hạ đường huyết” (2006 - 2012), “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường từ cây Dây thìa canh lá to” (2013 - 2016), “Hoàn thiện công nghệ trồng trọt, sản xuất cao chuẩn hoá và sản xuất chế phẩm từ cây DTC (Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Schult) hỗ trợ điều trị đái tháo đường” (2016 - 2018), PGS.TS Trần Văn Ơn chỉ ra: “Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã chứng minh được rằng mức giảm đường huyết của cây Dây thìa canh lá to (Gymnema latifolium) là 36,31 ± 3,5%, còn DTC (Gymnema sylvestre) là 23,41 ± 4,09%. Như vậy, mức độ giảm đường huyết của dây thìa canh lá to cao vượt trội so với dây thìa canh thường”.

Nhấn mạnh về tác dụng của Dây thìa canh lá to, PGS.TS Trần Văn Ơn cho biết: “Trong Dây thìa canh lá to có những hoạt chất mà nó giúp tăng tiết hormon ổn định đường huyết trong tụy, giảm sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, làm cho đường máu sau ăn xuống tốt và nó cũng góp phần làm giảm chỉ số mỡ máu thì chúng ta thỏa mãn điều kiện làm sao cho cả 3 chỉ số ở trong ngưỡng cho phép thì bệnh nhân tiểu đường sẽ không lo sợ bị biến chứng như mờ mắt, tê bì chân tay, biến chứng tim mạch…nữa”.

Viên tiểu đường DK Betics Gold 100% từ DTCLT tăng 1,5 lần hiệu quả so với DK Betics

Dây thìa canh lá to hoàn toàn không có độc tính cấp và độc tính bán trường diễn

Theo các nghiên cứu về DTC đã được công bố, mức độ độc tính cấp LD50 của DTC tương đương 250g/kg TT (1kg/người/ngày). Trong khi đó, nghiên cứu khoa học đầu tiên trên thế giới về loài cây Dây thìa canh lá to được PGS.TS Trần Văn Ơn cùng cộng sự thực hiện tại trường đại học Dược Hà Nội đã thu được các kết quả tích cực. Chế phẩm viên nang không thể hiện độc tính cấp ngay cả khi thử với liều cao nhất có thể cho chuột uống là 25g/kg TTC.

PGS.TS Trần Văn Ơn tại vùng trồng Dây thìa canh lá to đạt chuẩn Organic

Nghiên cứu về độc tính bán trường diễn của Dây thìa canh lá to trên chuột thực nghiệm khi dùng đường uống với liều 1,4 g/kg và 4,2 g/kg (tính theo dược liệu khô) liên tục 28 ngày cũng không gây ảnh hưởng gì đến tình trạng toàn thân, sự phát triển khối lượng cơ thể, chức năng tạo máu, chức năng gan, thận, đại thể, khối lượng tim, gan, thận, lách và vi thể gan thận. Điều này chứng tỏ, với chế phẩm từ Dây thìa canh lá to hoàn toàn không có tác dụng phụ lên các bộ phận khác trong cơ thể, không để lại ảnh hưởng đến các bộ phận trong cơ thể về lâu dài.

Tác dụng vượt trội của Dây thìa canh lá to

Tăng cường sản xuất và hoạt tính của hormon insulin (INS)

Thành phần acid gymnemic trong Dây thìa canh lá to được chứng minh có tác dụng thúc đẩy tái sinh tế bào beta đảo tụy, tăng cường chức năng tuyến tụy, từ đó kích thích tăng tiết hormon INS và làm giảm lượng đường trong máu.

Giảm hấp thu glucose ở ruột

Cấu trúc phân tử Acid gymnemic gần giống với phân tử đường glucose, chúng sẽ cạnh tranh vị trí gắn vào các thụ thể hấp thu đường trong niêm mạc ruột và ngăn chặn các phân tử đường bị hấp thụ bởi ruột, từ đó làm giảm lượng đường trong máu.

PGS.TS Trần Văn Ơn công bố tác dụng vượt trội của Dây thìa canh lá to tại Lễ ký kết ra mắt Viên tiểu đường DK Betics Gold

Tăng men sử dụng đường ở mô, cơ

Acid gymnemic cho thấy khả năng làm tăng hoạt động của các enzyme chịu trách nhiệm sử dụng glucose theo con đường phụ thuộc hormon INS, tăng hoạt động phosphorylase, giảm enzyme gluconeogenic và sorbitol dehydrogenase

Tăng thải cholesterol, giảm mỡ máu

Đường huyết cao làm tăng lắng đọng cholesterol ở thành mạch, do đó người bệnh tiểu đường thường bị kèm rối loạn lipid máu, chỉ số cholesterol, LDL-c, triglyceride cao gây xơ vữa mạch máu, tắc mạch, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ…

Acid gymnemic trong Dây thìa canh lá to giúp tăng cường bài tiết cholesterol qua đường phân, giảm cholesterol và triglycerid trong máu, giảm LDL-c và lipid trong gan, ngăn ngừa xơ vữa mạch máu, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch như nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

Kết quả này có ý nghĩa to lớn với bệnh nhân tiểu đường - đối tượng phải dùng thuốc liên tục trong thời gian dài, thậm chí cả đời. Sự kiện PGS.TS Trần Văn Ơn nghiên cứu và ứng dụng thành công chế phẩm Dây thìa canh lá to trong viên uống tiểu đường DK Betics Gold an toàn, không có độc tính, không tác động lên cơ quan khác, không tạo áp lực lên gan, thận khi sử dụng liều cao cũng như dùng dài ngày sẽ giúp bệnh nhân tiểu đường phòng tránh được nhiều rủi ro trong quá trình dùng thuốc.