Bước qua lầm lỗi nhờ những giọt nước mắt của mẹ

Video: Bước qua lầm lỗi

Sau khi chấp hành án xong, trở về địa phương, anh Hoàng Minh Ngọc (44 tuổi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) quyết tâm phục thiện, làm lại cuộc đời.

Phạm tội vì phút bồng bột Dưới cái nắng gay gắt của một ngày cuối tháng 8, tôi tìm tới thăm anh Hoàng Minh Ngọc, người đàn ông được bà con chòm xóm hết lời khen ngợi vì đã vượt qua được sự cám dỗ của cuộc đời để vươn lên làm giàu cho chính bản thân và quê hương.

Đứng giữa khu vườn bạt ngàn rộng hơn 1ha, anh Ngọc trải lòng: “Tất cả những thành quả tôi đạt được hôm nay ngoài nỗ lực của bản thân, tôi muốn cảm ơn gia đình và chính quyền địa phương rất nhiều".

Mời khách vào nhà, rót chén trà ấm nóng, anh Ngọc bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại quãng thời gian định mệnh đó. Thời điểm ấy, ba mẹ ly thân, gia đình ly tán, chàng trai 21 tuổi với những suy nghĩ bồng bột đã bỏ nhà đi theo chúng bạn xấu. Chúng lôi kéo Ngọc trộm cắp vặt, làm những việc mà từ trước chưa bao giờ Ngọc nghĩ mình sẽ nhúng tay vào.

Để rồi cuốn theo vòng xoáy đó, một ngày định mệnh cuối tháng 4/1999, Ngọc cùng chúng bạn thực hiện một vụ trộm cắp ngay tại địa phương. 6 tháng sau, Ngọc ra đầu thú vì lương tâm cắt rứt, vì mẹ và cả người bà hơn 80 tuổi đang lâm bệnh nặng ở quê.

Ngày tòa tuyên 11 năm tù, cả gia đình Ngọc và ngay chính Ngọc cũng bàng hoàng không thể tin mình phải chịu mức án cao tới như vậy. Cuộc đời Ngọc từ đó cũng rẽ theo một hướng khác, đầy tủi hờn và thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Lắm lúc, Ngọc mặc định cuộc đời mình đã coi như chấm hết. Dù pháp luật phạt đúng người đúng tội, nhưng chính Ngọc sẽ không thể thoát khỏi sự dằng xé của tòa án lương tâm.

Những ngày ở trong tù, Ngọc nghĩ nhiều đến người mẹ già khắc khổ ở nhà mỗi ngày ngóng con. Bởi vào giai đoạn cần được sự chăm sóc của con cái thì Ngọc – người con trai trụ cột trong gia đình lại vướng vòng lao lý.

“Thấy giọt nước mắt của mẹ rơi mỗi lần tới thăm, lúc đó tôi thật sự thấy mình là đứa con tội lỗi. Lòng thương mẹ trỗi dậy, tôi quyết tâm cải tạo, mong ngày trở về.”

Những ngày trong trại giam, được sự giúp đỡ của các cán bộ quản giáo, Ngọc hiểu ra sai lầm, tu chí cải tạo tốt. Trong trại giam, Ngọc được học nghề điện nước và lo cơm nước cho các phạm nhân khác. Trái với suy nghĩ tuyệt vọng lúc ban đầu, thời điểm ấy, Ngọc khát khao được cống hiến sức lực và mong ngóng đến ngày được mãn hạn tù để có thể bước ra ngoài xã hội gây dựng lại cuộc đời, chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.

Thoát khỏi chuỗi ngày u tối Cải tạo tốt, Ngọc được giảm án 23 tháng. Ngày 10/4/2009, Ngọc bước khỏi cánh cửa trại giam với niềm hạnh phúc tột cùng.

Trở về nhà với hai bàn tay trắng, cuộc sống khó khăn đủ đường, thế nhưng với suy nghĩ “ngã ở đâu, đứng lên ở đó”, Ngọc quyết tâm gầy dựng lại sự nghiệp ngay chính mảnh đất mà mình từng lầm lỡ.

“May mắn là khi trở về, bà con chòm xóm xung quanh không mấy ai lời qua tiếng lại, chỉ có bản thân mình là tự mặc cảm. Thế nhưng mình suy nghĩ không thể nào cứ ôm mãi quá khứ được, mình đã mất hơn 9 năm lãng phí rồi, mình phải đứng lên, mạnh mẽ để tự vượt qua vũng bùn”, anh Ngọc từng khát khao.

Anh Ngọc sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ những thanh niên cơ nhỡ trong làng.

Dù quyết tâm gầy dựng sự nghiệp là thế song vốn liếng ở đâu để thực hiện là điều mà anh Ngọc chưa nghĩ tới. Thế rồi may mắn, được sự hỗ trợ của bà con chòm xóm cũng như các anh em trong tổ dân phố, công an phường, mỗi người một ít, anh có ít vốn để trồng trọt.

Anh Ngọc chọn khoảng vườn rộng hơn 1ha của gia đình để làm nơi an cư lạc nghiệp, vừa là để gần gũi gia đình, vừa để tránh xa những tệ nạn ngoài xã hội. Một năm sau, khu vườn nông sản của anh bắt đầu kinh doanh được, nhiều người biết tới hơn, anh Ngọc đã dành dụm được một khoản tiền.

Anh Ngọc nói, đó là khoảng thời gian cảm thấy thật sự hạnh phúc khi bản thân “nên người” trong mắt người thân, bạn bè, xã hội. Có công ăn việc làm, anh tự tin để tìm kiếm tình yêu cho riêng mình. 3 năm sau, năm 2012, anh Ngọc kết hôn và hiện có một người con gái kháu khỉnh năm nay lên 9 tuổi.

Anh Ngọc quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp ngay chính mảnh đất mà mình từng lầm lỡ.

Sau 10 năm chăm chỉ làm lụng, bắt tay vào làm lại cuộc đời chỉ với 2 bàn tay trắng, anh Ngọc đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, là chỗ trú mưa nắng cho gia đình nhỏ. Những tháng ngày khó khăn cũng dần qua đi, cuộc sống gia đình giờ đây không phải lo bữa no, bữa đói, mà đã có của ăn, của để.

Đến nay, vợ chồng anh Ngọc đã là chủ sở hữu của một vườn hoa cúc cảnh có tiếng trong vùng. Ngoài ra, vườn của anh còn trồng nông sản, mỗi vụ nườm nượp người tới thu mua. Anh Ngọc còn nhận sửa chữa và mua bán máy nông nghiệp.

Thấu hiểu được những tủi hờn của những thanh niên từng lầm lỡ, anh Ngọc sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ những thanh niên cơ nhỡ trong làng. Tới với anh Ngọc, những thanh niên này được dạy nghề và cả những bài học làm người. Trường hợp của anh D.M.C (43 tuổi, trú TP Pleiku) là một ví dụ. Trước đây, anh C. từng nghiện ma túy. Thế nhưng được sự động viên, khuyên ngăn của anh Ngọc, thời gian không lâu sau, anh C. đã chịu cai nghiện và làm lại cuộc đời. Hiện anh C. đã có gia đình và đang mở một cửa hàng kinh doanh ở Vũng Tàu.

Trang trại hơn 1ha của anh Ngọc dùng để trồng cúc cảnh, nông sản, mỗi năm thu về hơn 300 triệu đồng.

Bên cạnh việc gầy dựng cơ ngơi, anh Ngọc còn tham gia vào các hoạt động tại địa phương. Năm 2015, anh được người dân bầu vào Ban Bảo vệ tổ dân phố 8 (phường Thắng Lợi). Trong quá trình làm việc tại tổ bảo vệ, anh Ngọc cũng đã có những đóng góp lớn cho địa phương và tham gia tuyên truyền, vận động các thanh niên tránh xa những tệ nạn xã hội.

Trung tá Cáp Thanh Hùng – Trưởng Công an phường Thắng Lợi cho biết: “Anh Ngọc có một thời gian lầm lỡ nhưng sau khi trở về đã hòa nhập cộng đồng, nỗ lực làm lại cuộc đời bằng những việc làm hết sức ý nghĩa và gầy dựng nên một cơ ngơi nhiều người mong ước. Anh Ngọc cũng là một hội viên nhiệt tình tham gia công tác xã hội, là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn cho các thanh niên tại địa phương”.