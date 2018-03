Bùi Trần Vũ: Từ người mang nhiệm vụ đặc biệt của bầu Đức đến hạn bị sa thải hụt đầu năm

(VTC News) - Bùi Trần Vũ là số ít cầu thủ HAGL được bầu Đức giữ lại với nhiệm vụ đặc biệt ở V-League 2015.

Bùi Trần Vũ là trụ cột của HAGL ở mùa giải 2013 và 2014. Đến mùa giải 2015, khi quyết định đưa lứa 1 học viện HAGL-JMG lên thi đấu ở V-League, bầu Đức đã thanh lý hàng loạt cầu thủ.

Tuy nhiên, Bùi Trần Vũ Bùi, Tạ Thái Học, Bùi Văn Long là 3 cầu thủ còn sót lại đội U19 do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt giành ngôi á quân quốc gia năm 2009 được giữ lại cùng Hoàng Thiên với nhiệm vụ đặc biệt - dìu dắt lứa Công Phượng thi đấu ở giải quốc nội.

Bùi Trần Vũ trong màu áo HAGL ở mùa giải 2016.

Tuy nhiên, do khác biệt về triết lý chơi bóng, phần lớn thời gian của mùa giải 2015, Bùi Trần Vũ không được thầy Giôm trọng dụng. Đó cũng là lý do khiến HAGL thua liểng xiểng bởi lối chơi non nớt, thiếu chắc chắn.

Phải tới vòng 20, khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay thầy Giôm, kinh nghiệm của Trần Vũ mới được lưu tâm và anh được ra sân nhiều hơn.

Đáp lại sự tin tưởng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, Bùi Trần Vũ đã tỏa sáng. Anh chính là người ghi bàn thắng quyết định vào lưới Đồng Nai trong trận chung kết ngược của mùa giải, tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua trụ hạng năm đó cho đội bóng nhà bầu Đức.

Mùa giải 2016, khi những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh ra nước ngoài thi đấu, Bùi Trần Vũ chính là trụ cột ở hàng tiền vệ. Anh thi đấu tổng cộng 1636 phút, ghi 1 bàn thắng và tiếp tục giúp HAGL trụ hạng thành công.

Đến mùa giải 2017 khi Tuấn Anh, Công Phượng trở lại, Bùi Trần Vũ quyết định rời phố Núi để gia nhập CLB Sài Gòn FC với bản hợp đồng 2 năm.

Ở mùa giải vừa qua tiền vệ sinh năm 1989 này thi đấu tất cả 16 trận, trong đó có 6 trận đá chính (4 trận bị thay ra) và 10 trận vào sân từ băng ghế dự bị. Tổng thời gian thi đấu của Trần Vũ là 694 phút.

Chuyên môn không nổi bật, lại thường xuyên dự được xem nguyên nhân chính khiến Bùi Trần Vũ bị ông Trần Tiến Đại sau khi tiếp quản ghế chủ tịch đội bóng xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Tuy nhiên, cách mà ông Trần Tiến Đại 'sa thải hụt' Bùi Trần Vũ khiến người ta không khỏi bức xúc.

Thiện An