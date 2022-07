Bùi Tiến Dũng mắc lỗi, CLB TP.HCM bại trận trước HAGL

(VTC News) -

HAGL nhận tin xấu ngay trước trận gặp CLB TP.HCM khi Nguyễn Công Phượng nghỉ hết lượt đi do chấn thương. Đội bóng phố Núi vừa mới giải cơn khát thắng ở vòng trước, lại bị hoài nghi phong độ sân khách do chưa thắng trận nào xa nhà trong mùa này (hòa 2, thua 1). Do đó, cuộc so tài với HAGL là cơ hội để CLB TP.HCM lấy 3 điểm.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã gây thất vọng dù được chơi trên sân nhà. CLB TP.HCM chỉ cầm bóng 24%, để đối thủ lấn lướt toàn diện về thế trận.

HAGL lấn lướt CLB TP.HCM.

Chỉ trong 20 phút đầu, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã 3 lần đối mặt với những cơ hội của Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Phong Hồng Duy. HAGL kiểm soát bóng tốt, tổ chức tấn công đa dạng, còn CLB TP.HCM chỉ biết gồng mình "chịu đòn".

Cay đắng cho CLB TP.HCM, khi hàng thủ bắt đầu chơi ổn định hơn thì đến lượt thủ môn Tiến Dũng mắc sai lầm. Thủ môn sinh năm 1997 băng ra lỡ đà trong tình huống phạt góc, tạo điều kiện cho Brandao đánh đầu thành bàn trước cầu môn bỏ trống.

Video: Sai lầm của Tiến Dũng

Sau bàn thua, CLB TP.HCM đáp trả yếu ớt. Sau khi Tiến Dũng "chuộc lỗi" với pha bay người đẩy bóng từ pha dứt điểm bằng...lưng của Brandao, đội chủ sân Thống Nhất lại mắc sai lầm.

Dương Văn Khoa truy cản vụng về với pha đi bóng của Vũ Văn Thanh trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Thanh đánh lừa Tiến Dũng với pha đặt lòng đơn giản, nâng tỷ số lên 2-0.

Video: Văn Thanh nhân đôi cách biệt

Sang hiệp 2, HLV Trần Minh Chiến đẩy đội hình lên tấn công nhiều hơn. Nhờ Văn Khoa và Ngô Tùng Quốc được đẩy cao ở hai cánh, CLB TP.HCM tạo được thế trận chủ động và cởi mở.

Phút 50, Hoàng Vũ Samson nhận quả tạt như đặt trong vòng cấm, nhưng tiền đạo của CLB TP.HCM lại vụng về dứt điểm đưa bóng đập chân. Phút 57, Lâm Ti Phông mở bóng cho Tùng Quốc đi bóng rồi dứt điểm chéo góc táo bạo đưa bóng đi cắt ngang cầu môn của thủ thành Dương Văn Lợi.

Phút 60, Samson dứt điểm chân phải cực hiểm ở sát vạch 16m50, nhưng thủ môn Văn Lợi của HAGL vẫn đổ người đúng hướng để cứu thua.

HAGL lùi về phòng ngự nhưng vẫn có những pha đáp trả đầy trọng lượng, khi lần lượt Văn Toàn và Văn Thanh đều đưa bóng dội xà ngang. CLB TP.HCM gây áp lực trong những phút cuối trận nhưng không thể xuyên thủng mành lưới HAGL và chịu thua chung cuộc với tỷ số 0-2. Đây là thất bại thứ hai liên tục của thầy trò Trần Minh Chiến sau 4 trận bất bại đầu mùa.

Đánh bại CLB TP.HCM, HAGL có 10 điểm sau 7 trận, tạm vươn lên vị trí thứ 6. Thầy trò Kiatisak chỉ còn cách ngôi đầu của SLNA 3 điểm.

Kết quả chung cuộc: CLB TP.HCM 0-2 HAGL (Brandao 28', Văn Thanh 39')