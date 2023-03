Bức vẽ ngộ nghĩnh của trẻ mẫu giáo về mẹ khiến dân mạng cười bò

(VTC News) -

Sự hồn nhiên và ngây thơ của trẻ nhỏ luôn là đề tài dân mạng thích thú. Mới đây, bài tập vẽ của các bé mẫu giáo khiến cộng đồng mạng cười không ngớt.

Cô giáo giao bài về nhà yêu cầu học sinh vẽ một bức tranh mẹ đang ngủ. Nhận bài vẽ của các bé ngày hôm sau, cô giáo bất ngờ vì trí tưởng tượng phong phú của trẻ nhỏ. Tác phẩm nào cũng làm cô bật cười.

Bức tranh thứ 1.

Bức tranh đầu tiên, họa sĩ nhí còn cẩn thận đánh dấu các bộ phận trên cơ thể của mẹ và điện thoại di động để cô giáo không hiểu nhầm. Cậu bé còn vẽ rất nhiều bông hoa trên người của mẹ và giải thích đó là bộ đồ hoa mẹ bé hay mặc ở nhà.

Bức tranh thứ 2.

Bức vẽ thứ hai, một bé vẽ hình dáng mẹ không rõ ràng lắm nhưng lại khiến cô giáo ấn tượng bởi cách vẽ mái tóc của mẹ. Học sinh giải thích khi ngủ mẹ thích vén tóc sang một bên như vậy.

Bức tranh thứ 3.

Bức tranh thứ ba, dù nét vẽ còn ngô nghê nhưng tác giả lại cẩn thận ghi chú bằng tiếng Anh. "At home. Look! This is my mom. She is sleeping in the bedroom" (Ở nhà. Hãy nhìn xem! Đây là mẹ tôi. Mẹ tôi đang ngủ trong phòng ngủ).

Khi cô giáo khoe những bức tranh của học sinh lên mạng, dân mạng hầu hết đều để lại nhận xét "đáng yêu, trí tưởng tượng phong pú" và họ đều cười bò vì những nét vẽ ngộ nghĩnh đó.

Diệu Anh (Nguồn: Sohu)