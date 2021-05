BTC Ngoại hạng Anh: Không thể chấp nhận CĐV Man Utd làm loạn, phá bóng đá

(VTC News) -

Thông báo của trang chủ Ngoại hạng Anh nêu rõ: "Chúng tôi rất hiểu cảm giác của các CĐV Man Utd nhưng những hành động bạo lực, gây mất an ninh đến trận đấu là điều không thể chấp nhận. Dù với bất cứ lý do gì thì nguy cơ từ những hành động của một nhóm CĐV trước trận đấu Man Utd - Liverpool là điều không thể bào chữa. Những hành vi như vậy không chỉ gây mất an ninh, an toàn cho sự kiện mà còn phá vỡ những quy tắc phòng chống dịch COVID-19.

Chúng tôi cảm thông với lực lượng cảnh sát và bảo vệ, những người đã phải đối mặt với hiểm nguy để chống lại những hành động không được phép xuất hiện trong bóng đá".

CĐV Man Utd xô xát với cảnh sát bên ngoài Old Trafford.

Trận đấu giữa Man Utd và Liverpool trên sân Old Trafford là tâm điểm của vòng 34 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, cuộc đọ sức này đã không thể diễn ra đúng kế hoạch vào lúc 22h30 ngày 2/5 (giờ Việt Nam) khi các CĐV Man Utd biểu tình, làm loạn quanh sân Old Trafford cũng như xung quanh khách sạn nơi MU đóng quân để phản đối nhà Glazer, những ông chủ của đội bóng.

Sau gần 2 tiếng bị trì hoãn, trận đấu giữa Man Utd và Liverpool đã được dời sang một ngày khác sau cuộc họp khẩn của BTC Ngoại hạng Anh cũng như đại diện 2 CLB. Sau quyết định chính thức về việc hoãn trận đấu, trang chủ Ngoại hạng Anh cũng như 2 CLB Man Utd, Liverpool đã đưa ra những thông báo chính thức về vụ việc.

Thông tin trên trang chủ Man Utd cho biết đội bóng chủ sân Old Trafford sẵn sàng phối hợp với BTC Ngoại hạng Anh và cảnh sát địa phương để điều tra, làm rõ những hành vi của những CĐV quá khích.

Trong khi đó, thông tin từ phía Liverpool khẳng định đội bóng vùng Merseyside sẽ làm việc với Man Utd cũng như BTC Ngoại hạng Anh để tìm ra ngày đá bù thích hợp nhất cho trận đấu.