BTC Hoa hậu Hoàn vũ VN nhận lỗi về màn ứng xử gây cười của Lệ Nam, Hương Ly

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra được vài ngày nhưng dư âm vẫn chưa hạ nhiệt. Bên cạnh những người đẹp chiến thắng, Hương Ly và Lệ Nam là 2 cái tên được nhắc đến nhiều sau đêm thi. Họ bất ngờ trở thành trò đùa của cộng đồng mạng vì phần thi thuyết trình bị cho là không lưu loát, vấp nhiều. Video trả lời ứng xử của họ được chia sẻ, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước những tranh cãi, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO đơn vị sở hữu bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phó Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đăng lên trang cá nhân bài viết chia sẻ lý do. Ông dành lời động viên Hương Ly và Hoàng Phương - hai người đẹp dừng chân ở Top 5 dù “hội tụ vẻ đẹp hoàn vũ và tinh thần chiến binh”. Ông cho rằng cả hai đã làm rất tuyệt vời và để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả, Ban tổ chức lẫn Ban giám khảo.

Trần Việt Bảo Hoàng - CEO đơn vị sở hữu bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phó BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Theo ông Bảo Hoàng, nguyên nhân dẫn đến lỗi của các thí sinh khi thi thuyết trình là sự cố echo micro khiến âm thanh vọng qua lại, gây độ trễ âm 1-3 giây. Hậu quả là các thí sinh không kiểm soát được tông và giọng nói. Tiếng vọng lại trễ và lớn làm họ mất bĩnh tĩnh và quên mất ý tiếp theo dự định nói, mất phong độ thường ngày khi tập luyện.

Một hạn chế của khâu sản xuất năm nay là thí sinh ít có cơ hội tập với mic thực tế tại sân khấu. Theo Phó Ban tổ chức, đây cũng là lý do mà phần lớn Top 16 thực hiện phần thi thuyết trình thiếu bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc tập luyện. Áp lực thời gian, sân khấu và kỹ thuật âm thanh có lẽ đã làm phần thi này của họ chưa đạt đến 50% so với những gì đã chuẩn bị.

"Lúc xem Ly, Phương, Lệ Nam và một số bạn chia sẻ, tôi mới nhận ra sai lầm này của BTC", ông Bảo Hoàng thừa nhận lỗi sai và cho biết, khi đọc được những bình luận về Hương Ly và Lệ Nam, ông mong khán giả hiểu đây là sự cố kỹ thuật, không thể vì 60 giây trên sân khấu mà phủ nhận cả quá trình.

"Mong khán giả ủng hộ một cách văn minh và tích cực, và hơn hết đừng giết chết giấc mơ của những cô gái trẻ nhiệt huyết. Đó không phải tinh thần mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam muốn mang đến cho thí sinh và khán giả của mình. Cuối cùng, tôi luôn mong các thí sinh của Top 41 sẽ bước tiếp với tinh thần của những chiến binh Vinawoman thực sự. Và dù có điều gì xảy ra, gia đình Hoàn Vũ sẽ luôn đồng hành với các bạn".

Hương Ly và Lệ Nam lộ rõ yếu điểm về ứng xử trong đêm chung kết.

Hương Ly và Lệ Nam được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký, có cơ hội đi sâu. Hương Ly đã dày kinh nghiệm, phong thái tự tin, có khoảnh khắc ấn tượng ở bán kết nhưng đã dừng chân ở Top 5. Như vậy, dù nỗ lực thi liên tiếp hai mùa Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, thành tích của cô chưa được cải thiện.

Ở vòng thi thuyết trình của Top 16 và phần thi ứng xử của Top 5, Hương Ly lộ rõ điểm yếu là trình độ tiếng Anh. Cô nói chưa lưu loát, không diễn đạt được đúng ý. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người đẹp khó tiến xa.

Còn Lệ Nam nói về phần thuyết trình của mình trong đêm chung kết: "Mà thật lòng, lúc bước lên mình không run sợ, mà mình bị hết hồn bởi âm thanh. Mình phải tự dặn lòng 'ráng nói đi Nam ơi' chứ thật sự lúc đó âm thanh làm mình khó chịu kinh khủng. Nhưng truyền hình thực tế thì đâu thể dừng lại. Bây giờ thật lòng mình không dám nghe lại vì quá ghê".

Ở phần bình luận, Hương Ly cho biết cô cũng "không dám nghe lại" phần thi gây tranh cãi: "Em cũng giống chị vậy. Thật sự không tin đó là giọng nói của chị luôn á. Không dám coi lại". Lệ Nam đáp: "Giọng chị em chúng mình giống như hoạt hình".

Video: Phần ứng xử bằng song ngữ đầy ấp úng của Hương Ly tại đêm chung kết