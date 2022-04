Bruno Mars thắng lớn, BTS 'trắng tay' tại Grammy 2022

(VTC News) -

Sáng 4/4, Lễ trao giải Grammy lần thứ 64, kỷ niệm những thành tựu vĩ đại nhất của âm nhạc đại chúng trong năm qua diễn ra tại MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Sự kiện diễn ra sau hai tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19. Trước đó, Grammy dự kiến diễn ra vào ngày 31/1 tại Crypto.com Arena ở Los Angeles. Người dẫn chương trình của Grammy là Trevor Noah.

Jon Batiste thắng "Album của năm" với "We are".

Dẫn đầu để cử năm nay là Jon Batiste với 11 đề cử, trong đó 8 đề cử cho album "We are" và 3 đề cử cho bộ phim Pixar "Soul" (năm 2020). Theo sau là Justin Bieber, Doja Cat và HER, mỗi người nhận được 8 đề cử. Billie Eilish và Olivia Rodrigo góp mặt tại Grammy năm nay với 7 đề cử. Các nghệ sĩ biểu diễn tại buổi lễ sẽ bao gồm Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X cùng Jack Harlow, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, HER, Nas và Chris Stapleton.

Silk Sonic mang về 2 giải Grammy.

Mở màn lễ trao giải Grammy là phần trình diễn của Silk Sonic (nhóm nhạc gồm hai thành viên là Anderson Paak, Bruno Mars) với ca khúc đậm chất thập niên 70 là "777!". Trong đêm trao giải, nhóm giành chiến thắng ở hai hạng mục "Ghi âm của năm" và "Bài hát của năm" với ca khúc "Leave the door open". Trên sân khấu nhận giải, thành viên Anderson .Paak cảm ơn ê-kíp, gia đình, vợ và đặc biệt là mẹ anh - bà qua đời hồi tuần trước.

Olivia Rodrigo xúc động rơi nước mắt khi chiến thắng ở 3 hạng mục giải thưởng.

"Hiện tượng âm nhạc" Olivia Rodrigo tiếp nối sân khấu với bản hit đình đám "Drivers License". Trước thềm lễ trao giải, nữ ca sĩ 19 tuổi được nhận định sẽ thắng lớn khi được đề cử ở 7 hạng mục trong đó có 4 hạng mục danh giá nhất gồm Album, Bản ghi âm, Ca khúc, Nghệ sĩ mới của năm với album "Sour", ca khúc "Driver Lisence". Không ngoài dự đoán, Olivia được xướng tên ở 3 giải thưởng Grammy là "Album Pop xuất sắc" với "Sour", "Nghệ sĩ mới xuất sắc" và "Trình diễn đơn ca Pop xuất sắc"

Oliva Rodrigo xúc động phát biểu: "Ước mơ của tôi đã thành sự thật. Cảm ơn đội nhóm sản xuất của tôi, bố mẹ, người bạn thân nhất của tôi, cộng sự viết nhạc của tôi - Dan, người tốt nhất mà tôi có thể ước mong có được trong cuộc đời này".

Chris Stapleton giành giải thưởng "Album nhạc đồng quê của năm".

Giải thưởng "Album nhạc đồng quê của năm" được trao cho Chris Stapleton với album "Starting over"; "Màn trình diễn rap xuất sắc" thuộc về Kendrick Lammar, Black Coffee với album "Subconsciously" thắng giải Album nhạc dance/nhạc điện tử xuất sắc. Jazmine Sullivan thắng giải "Album R&B xuất sắc" với album đề tài nữ quyền "Heaux Tales". Phát biểu khi nhận giải, Jazmine Sullivan nói: "Tôi muốn tạo ra không gian an toàn cho phụ nữ da màu, để họ có thể kể câu chuyện của mình. Tôi muốn cảm ơn những người phụ nữ đã giúp tôi làm nên album này, bố mẹ, bạn bè tôi, bạn trai của tôi".

Jazmine Sullivan.

Đêm trao giải bùng nổ với nhiều màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ hàng đầu ngành công nghiệp âm nhạc như Billies Ellish, BTS, Lil Nas X, Nas ... Mặc dù mang đến màn trình diễn xuất sắc ca khúc "Happier than ever" trên sân khấu Grammy cùng anh trai Finneas nhưng Billie ra về "trắng tay" khi không có giải thưởng Grammy nào. Trước đó tại giải Oscar, Billie đã mang về tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp với ca khúc "No time to die" cho phần phim thứ 25 về James Bond.

Billies Ellish.

Giống như Billies, BTS cũng để trượt giải Grammy "Màn trình diễn nhóm/ bộ đôi xuất sắc nhất" vào tay Doja Cat với bản hit "Kiss me more". Đây là năm thứ 2 nhóm được đề cử ở Grammy hạng mục này nhưng vẫn chưa nhận được giải.

BTS "trắng tay" năm thứ 2 liên tiếp.

Gây xúc động trong đêm trao giải là phần trình của Lady Gaga với nhạc phẩm "Do i love you?" và "Let's do it" trong album "Love for sale" hợp tác với Tony Bennet. Trong màn trình diễn, hình ảnh Lady Gaga bên Tony Bennet được chiếu trên màn ảnh. Trước đó, "Love for sale" đã giành chiến thắng với giải "Album giọng Pop truyền thống xuất sắc". Đến nay, Tony Bennet, 95 tuổi, là nghệ sĩ cao tuổi nhất đoạt hạng mục này ở Grammy.

Nam ca sĩ John Legend cũng có màn song ca đầy cảm xúc với nghệ sĩ Ukraine Mika Newton trong ca khúc "Free". Màn trình diễn như một lời nguyện cầu cho hòa bình thế giới của John Legend, thực sự là một điểm nhấn cho đêm sự kiện năm nay. MC Trevor Noah nói: "Âm nhạc là cách hồi đáp thời gian. Trong những ngày tăm tối nhất, âm nhạc giúp nâng đỡ tâm hồn".

Lễ trao giải Grammy còn tôn vinh những người đứng sau sân khấu. Ban tổ chức hy vọng đây là dịp nhìn lại những khó khăn của ngành công nghiệp trong hai năm đại dịch. Họ mời một số nhân viên trong êkíp của các nghệ sĩ nổi tiếng nói về công việc thường ngày, giúp khán giả hình dung rõ hơn về cách vận hành sau những show diễn.

Cuối cùng, Jon Batiste khuấy động sân khấu với ca khúc "Freedom". Anh được nhận 11 đề cử và đã vượt qua Taylor Swift, Billie Eilish để chiến thắng hạng mục "Album của năm" với "We are".

Grammy là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.