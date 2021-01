Bruno Fernandes từng muốn chia tay bóng đá, khóc nấc khi được Man Utd chiêu mộ

Ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Bruno Fernandes thừa nhận từng bị vỡ mộng với bóng đá đến mức muốn bỏ luôn sự nghiệp quần đùi áo số. Theo Fernandes, anh đã có những thời gian khó khăn sau khi chuyển từ Bồ Đào Nha sang Italia thi đấu cho Novara (2012/13) và Udinese (2013-2016).

Tại Udinese, Fernandes vô cùng nhớ nhà và cô đơn, điều đó buộc anh phải xem xét lại con đường sự nghiệp của mình.

Bruno Fernandes.

Chủ nhân của 4 giải thưởng cầu thủ hay nhất tháng Ngoại hạng Anh cho biết anh đã phải tự mình phân tích mọi thứ hòng giúp bản thân vượt qua những điều tồi tệ nhất để thực hiện ước mơ của mình: "Tài năng, sự chăm chỉ hay tinh thần mạnh mẽ thôi là chưa đủ.

Bạn phải kết hợp mọi thứ. Bạn phải sống với bóng đá một cách trọn vẹn. Tôi đã tự lập một mình năm 17 tuổi ở một đất nước mới. Tôi không nói được ngôn ngữ, và tôi không biết bất cứ ai. Mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Thật khó khăn và cô đơn đến khó tin. Đã có lúc tôi muốn bỏ hẳn bóng đá".

Fernandes tiết lộ rằng chính cha anh là người đã truyền cho anh tâm lý không ngừng phấn đấu để tiến bộ, và nhắc nhở anh sẽ không "sống sót" khi chơi bóng ở Ý với thái độ đó. Sau một mùa giải nữa tại Sampdoria, Fernandes trở về quê hương khoác áo Sporting Lisbon, nơi anh phát triển mạnh trước khi được Man United quan tâm và chiêu mộ.

Sau khi biết mình sẽ chuyển tới Man United vào tháng 1/2020, Fernandes thừa nhận mình không thể kìm nén cảm xúc: "Khi tôi biết chắc chắn rằng thỏa thuận đang diễn ra, điều đầu tiên tôi làm là báo cho vợ và con gái tôi tin tức, và tôi không thể làm gì khác được... Tôi bắt đầu khóc.

Giọt nước mắt của niềm vui. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Giọt nước mắt của kỷ niệm. Tôi nghĩ về khoảng thời gian khi vợ tôi vẫn là bạn gái của tôi, và tôi gọi cho cô ấy từ Ý, nói rằng tôi muốn từ bỏ. Nhưng cô ấy nói, 'Không, không, không. Đây là giấc mơ của anh mà. Đừng suy nghĩ như thế'. Tiếp theo tôi gọi cho anh trai mình, và tôi lại bắt đầu khóc".

Tuy nhiên, Fernandes không đơn độc, khi giải thích rằng từng thành viên trong gia đình cũng đã rơi nước mắt khi anh thực hiện được ước mơ của mình. Bây giờ, Fernandes đang là trụ cột và là niềm hi vọng của Man United trong hành trình săn tìm chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Họ sẽ gặp thử thách thực sự khi đối đầu với Liverpool. Trước màn so tài giữa Liverpool vs Man United vào ngày mai (17/1), trong khi đội ĐKVĐ có lợi thế sân nhà thì M.U đang dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh 2020/21 với 3 điểm nhiều hơn đội bóng của HLV Juergen Klopp (36 so với 33).