Britney Spears lên kế hoạch giải nghệ ở tuổi 40

Britney Spears

Larry Rudolph, quản lý lâu năm của Britney Spears vừa viết đơn cho bố của nữ ca sĩ và người đồng giám hộ Jodi Montgomery để thông báo nghỉ việc vì cho rằng vai trò của anh không còn cần thiết nữa. Larry Rudolph cho hay đã 2 năm rưỡi anh và Britney không liên lạc với nhau sau khi nữ ca sĩ thông báo rằng cô gián đoạn công việc biểu diễn vô thời hạn.

Larry Rudolph làm quản lý cho Britney Spears suốt 25 năm.

Larry Rudolph làm quản lý cho Britney Spears từ giữa những năm 1990 và gắn bó với cô từ đó đến nay. Trong thư mới gửi đi cho hai người giám hộ nữ ca sĩ, Larry Rudolph tiết lộ: "Mới hôm nay tôi được biết Britney có ý định chính thức giải nghệ". Anh nói thêm: "Với tư cách là quản lý của cô ấy, tôi tin rằng việc rời bỏ đội ngũ là điều tốt nhất tôi có thể làm cho Britney bởi lúc này vai trò của chúng tôi không còn cần thiết nữa".

Sau phiên điều trần ngày 23/6 vừa qua, mọi việc chưa được cải thiện. Britney vẫn chịu sự giám hộ của bố mình. Khối tài sản 50 triệu USD của cô do bố và Jodi Montgomery đồng quản lý. Thời gian qua nữ ca sĩ không thực hiện bất cứ buổi biểu diễn nào một phần do dịch bệnh nhưng phần lớn là do cuộc sống của cô không thoải mái do sự kìm kẹp thái quá của ông Jamie Spears.