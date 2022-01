Britney Spears cắt đứt quan hệ với em gái

Britney Spears khởi động năm 2022 bằng cách hủy theo dõi nhiều người trên Instagram, gồm cả em gái Jamie Lynn. Hiện trong 46 người cô theo dõi có chồng sắp cưới Sam Asghari, Paris Hilton, Noah Cyrus, Will Smith, Billie Eilish, Elton John, Selena Gomez...

Theo Fox News, Jamie Lynn vẫn giữ nút "follow" chị gái, nhưng Britney chẳng quan tâm. Trong vụ kiện thoát khỏi quyền giám hộ năm ngoái, Lynn nói không công khai ủng hộ Britney bằng hashtag #FreeBritney hay đăng đàn trên mạng xã hội, nhưng cô đã luôn bên cạnh động viên chị từ lâu, trước cả khi các hashtag ra đời.

Tuy nhiên, theo Britney, những gì Jamie Lynn phát ngôn trái ngược hoàn toàn với sự thật.

Chị em Britney Spears và Jamie Lynn Spears trong một sự kiện. (Ảnh: Fox News)

Nhiều lần cảnh cáo em gái

Trong phiên điều trần ngày 23/6/2021, Britney Spears có lời khai gây chấn động thế giới. Cô tố bị cha đẻ kìm hãm tự do, bị đối xử tệ bạc như nô lệ, không được sinh con, kết hôn và sử dụng những tài sản vốn thuộc về mình. Nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Tôi muốn kiện cả gia đình này".

Vài ngày sau, Jamie Lynn nhắc đến chị gái sau thời gian im lặng: "Tôi yêu mến và ủng hộ Britney. Tôi không quan tâm chuyện Britney chạy trốn hay có một tỷ đứa con, hay muốn trở lại và thống trị thế giới, bởi vì tôi không được hoặc mất gì từ những điều đó". Jamie Lynn nói rằng điều Britney làm chẳng ảnh hưởng đến cô. Là em, cô chỉ biết quan tâm hạnh phúc của chị mình.

Jamie Lynn Spears từng bị Britney tố là người giả tạo. (Ảnh: @Jamielynnspears)

Thế nhưng, cô gái 31 tuổi không ngờ bị chị phản ứng gay gắt. Britney tiết lộ Jamie Lynn là một trong những người trục lợi từ quyền giám hộ của cô, dù thông qua tiền bạc hay danh tiếng. Giọng ca Baby One More Time nói em gái "là người không bao giờ xuất hiện trong đời tôi suốt 13 năm qua".

Rất nhiều lần, Britney cảnh cáo Jamie Lynn tốt nhất nên im lặng vì cô không có tư cách lên tiếng. Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Nếu cảm thấy chột dạ khi đọc những dòng này, thì các người - những người trơ tráo giả vờ bảo vệ tôi - hãy giữ lại chút thể diện cho mình đi. Nếu các người định đăng thêm gì đó, hãy dừng lại".

Trong các bài đăng tiếp theo, công chúa nhạc pop trực tiếp chê Jamie Lynn khi đã trình diễn các bài hát của cô tại lễ trao giải.

Britney không thích ai hát bản phối ca khúc của chính cô, nhất là những người (gồm cả Jamie Lynn) từng khiến cô tổn thương. "Chỗ dựa tinh thần ấy' đã làm tôi khổ quá nhiều! Mối quan hệ giám hộ hợp pháp đã giết chết giấc mơ tôi…".

Kể từ giây phút này, Jamie Lynn bỗng im bặt, không hé nửa lời đến Britney. Thay vào đó, cô thông báo phát hành hồi ký có đề cập trách nhiệm của mình trong vụ chị gái bị kiểm soát hơn một thập kỷ.

Động thái cứng rắn của Britney Spears

Fox News cho biết Jamie Lynn quyết định dùng toàn bộ lợi nhuận bán sách quyên góp cho tổ chức chăm sóc sức khỏe tinh thần This Is My Brave. Tuy nhiên, đơn vị này từ chối.

Người hâm mộ cáo buộc Jamie Lynn lợi dụng danh tiếng của chị gái khi sử dụng lời bài hát của Britney đặt tên cho sách, I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out. Hơn nữa, độc giả không đồng cảm được với Jamie Lynn bởi cô cho rằng mình có lỗi, nhưng không hành động để chuộc lỗi.

Trong hồi ký, có đoạn Jamie Lynn bày tỏ: "Tôi dành cả đời để giả vờ trở nên hoàn hảo, ngay cả khi còn nhiều thiếu sót. Đây là lần đầu tôi cởi mở về sức khỏe tinh thần. Những điều xảy ra đã thách thức sự chịu đựng của tôi quá nhiều...".

Quanh quẩn trong hồi ký, Jamie Lynn tập trung vào cách cô đã vực dậy như thế nào. Nhưng áp lực, nỗi đau mà cô kể chẳng đáng là bao so với cảm giác Britney phải chịu đựng ngần ấy năm - một độc giả bình luận. Chính Britney cũng bóng gió rằng Jamie Lynn không nên kể những chuyện này trong sách.

Britney Spears tính chuyện kết hôn với Sam Asghari sau khi giành được quyền tự do. Ảnh: Billboard.

Theo Fox News, sau những chuyện đã xảy ra, động thái hủy theo dõi Jamie Lynn cho thấy Britney không còn muốn liên quan tới em gái. Nữ ca sĩ muốn gác lại những người cũ, chuyện cũ vào quá khứ.

2022 sẽ là khởi đầu mới cho cuộc đời Britney Spears. Vào giai đoạn tới, công chúa nhạc pop dành thời gian tận hưởng sự tự do và lên kế hoạch tổ chức lễ cưới với hôn phu Sam Asghari. Về thắc mắc khi nào trở lại âm nhạc, Britney vẫn để ngỏ câu trả lời.