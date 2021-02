BRGLand cộng hưởng sức mạnh của Hệ sinh thái Tập đoàn BRG

(VTC News) -

BRGLand sẽ cộng hưởng giá trị cùng các thương hiệu của Hệ sinh thái Tập đoàn BRG như BRGGolf cho lĩnh vực Golf, BRGHospitality cho lĩnh vực Khách sạn, BRGRetail cho lĩnh vực bán lẻ, BRGMart cho lĩnh vực siêu thị… để cống hiến nhiều hơn những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện thương hiệu BRGLand, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG.

- Là một nhà đầu tư nổi bật trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, Bà có thể cho biết định hướng của Tập đoàn BRG khi công bố thương hiệu BRGLand?

Đầu tiên phải khẳng định bất động sản (BĐS) là một trong những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn chúng tôi. Đại diện chính là chữ R – Real Estate trong tên Tập đoàn BRG, nằm giữa chữ B – Banking và G – Golf.

Nhắc đến BRG, nhiều người sẽ nhớ tới các dự án lớn như quy hoạch hai bên trục Nhật Tân – Nội Bài, trục Đại lộ Vinh – Cửa Lò, đầu tư xây dựng dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội …và rất nhiều khách sạn tiêu chuẩn quốc tế như Khách sạn 6 sao Four Seasons Hoan Kiem Lake, Sheraton Grand Danang Resort, Khách sạn 5 sao InterContinental Hanoi Westlake, Hilton Hanoi Opera, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa… hay khu vui chơi giải trí theo chủ đề đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu Sanrio Hello Kitty World by BRG.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã xây dựng nên các khu đô thị cùng những dự án căn hộ từ nhiều thập kỷ trước, nhưng không quảng bá nhiều, mà “tiếng lành đồn xa”, chất lượng thi công tốt chính là điểm mạnh thu hút và được khách hàng tìm mua. Có thể kể đến như Oriental Palace, Oriental Westlake…

Việc công bố thương hiệu BRGLand sẽ giúp công chúng biết tới lĩnh vực BĐS của BRG nhiều hơn, hiểu được những giá trị và tâm huyết của BRG đầu tư cho mỗi dự án. Đồng thời, BRGLand được kế thừa lợi thế sẵn có để ngày càng phát triển vững mạnh hơn trong hệ sinh thái của Tập đoàn BRG, mang tới lợi ích cho cộng đồng, giúp “Nâng tầm tiêu chuẩn sống” của người Việt như chính sứ mệnh Tập đoàn BRG đã đề ra.

- Để “Nâng tầm tiêu chuẩn sống”, BRGLand đang được xây dựng dựa trên những giá trị cốt lõi gì, thưa bà?

Cuộc sống không ngừng vận động nhưng các giá trị cốt lõi của BRGLand thì sẽ luôn được giữ vững và phát triển trên nền tảng gồm: Vị trí đắc địa; Chủ đầu tư uy tín với tiềm lực vững mạnh; Chất lượng công trình cao (về cả thiết kế và chất lượng xây dựng); Dịch vụ vận hành chuyên nghiệp; Tiện ích hiện đại, đa dạng.

Khi bắt tay vào bất cứ dự án nào, tôi vẫn luôn nói với toàn thể đội ngũ nhân viên rằng: Tập đoàn BRG có thể xây nên hàng nghìn căn hộ, nhưng có những khách hàng cả đời chỉ mua được một căn hộ. Vì vậy, chúng ta sẽ đầu tư xây dựng như xây nhà của chính mình, với tâm huyết và tình yêu từ trái tim để các căn hộ có chất lượng tốt nhất, nhằm mang những giá trị tuyệt vời nhất đến cho khách hàng. Từ đó góp phần nâng tầm tiêu chuẩn sống của người Việt và khẳng định thương hiệu BRG trong lĩnh vực Bất động sản.

Chính vì vậy, chữ “LAND” được lồng trong tên thương hiệu BRGLand không chỉ đại diện cho bất động sản, mà còn có một ý nghĩa đặc biệt. “LAND” là những chữ cái viết tắt của Lifestyle Architecture for New age Design – Kiến tạo phong cách sống cho kỷ nguyên mới, tầm nhìn xuyên suốt mà Tập đoàn BRG xây dựng cho riêng lĩnh vực bất động sản.

Nhấn mạnh tính mới, độc đáo nhằm kiến tạo phong cách sống và tính thời đại, các dự án của BRGLand sẽ giúp khẳng định thương hiệu cá nhân của chính cư dân, là tài sản lâu dài và cũng là một khoản đầu tư sinh lời bền vững.

Phối cảnh Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

- Chọn cho mình lối đi riêng và khác biệt, Tập đoàn BRG phát triển và thay đổi những gì để luôn đón đầu xu hướng của thị trường, thưa bà?

Những lần công tác nước ngoài, được chứng kiến cuộc sống tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, tôi ấp ủ mong muốn nâng tầm cuộc sống người Việt, để làm sao người dân chúng ta cũng được hưởng những tiện ích đô thị như vậy. Nghĩ là làm, từ cách đây hơn 10 năm, Tập đoàn BRG đã bắt tay vào lập những bản quy hoạch quy mô lớn tại nhiều địa phương trên cả nước và đi tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm bất động sản sáng tạo, có tính độc bản.

Nổi bật là quy hoạch hai bên trục đường Nhật Tân – Nội Bài với tổng diện tích lên tới 2.080ha. Và điểm đặc biệt của bản quy hoạch mà tôi luôn nhấn mạnh với các đội ngũ chuyên gia thiết kế, đó là vị trí cửa ngõ kết nối Thủ đô Hà Nội với thế giới. Tôi có một mong muốn cháy bỏng rằng, phải làm sao cửa ngõ tuyệt vời này sẽ có một bản quy hoạch xứng tầm, trở thành điểm nhấn, ấn tượng đẹp của khách quốc tế khi đến Việt Nam và người dân cả nước đến với Hà Nội.

Tự bỏ kinh phí thuê nhiều nhà tư vấn danh tiếng của nước ngoài, phối hợp cùng các nhà quy hoạch hàng đầu Việt Nam, hoàn thiện quy hoạch 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài với ý tưởng “Rồng đón Ngọc” là những công việc chưa ai từng làm, tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc… Nhưng khó đến mấy, chúng tôi vẫn quyết tâm làm. Và “quả ngọt cũng bắt đầu đậu trên cành”, những gì công chúng chứng kiến trong lễ động thổ và công bố dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do Tập đoàn BRG và Tập đoàn hàng đầu thế giới Sumitomo Corporation của Nhật Bản đầu tư với tổng vốn dự kiến 4,2 tỷ USD chính là một phần đang hiện thực hóa của bản quy hoạch quy mô kể trên.

Tôi rất kỳ vọng sớm hoàn thiện dự án này, để người dân sẽ được hưởng những tính năng ưu việt, hiện đại, bao gồm: Năng lượng thông minh, Giao thông thông minh, Học tập thông minh, Quản trị thông minh, Kinh tế thông minh và Đời sống thông minh. Đồng thời, thành phố thông minh sẽ giúp Thủ đô Hà Nội giải quyết những vấn đề đang tồn tại hiện nay như hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, năng lượng.

Tòa tháp BRG Diamond Residence được ví như một viên kim cương xanh trên tọa độ vàng giữa trời Tây Hà Nội

- Tập đoàn BRG hiện đang triển khai nhiều dự án lớn tại các tỉnh thành trên cả nước. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn các dự án nổi bật của BRGLand?

Giống như một người đi tiên phong, chúng tôi đã có những bước hoạch định và chuẩn bị từ rất lâu trước khi triển khai và công bố dự án. Chính vì vậy, các sản phẩm BĐS đều có những nét độc đáo ấn tượng, khẳng định sứ mệnh “Nâng tầm tiêu chuẩn sống”.

Với cảm hứng về vùng đất Hải Phòng – một thương cảng phồn hoa lâu đời và nổi tiếng của đất nước, Tập đoàn BRG chúng tôi dành nhiều tâm huyết để phát triển một kiệt tác xa hoa, đẳng cấp với tên gọi BRG Legend. Đây là dự án căn hộ hạng sang sở hữu vị trí siêu đắc địa tại trung tâm thành phố cảng Hải Phòng. BRG Legend cũng là tòa tháp căn hộ duy nhất tại Việt Nam sánh đôi cùng Khách sạn Hilton danh tiếng toàn cầu.

Một dự án tiêu biểu khác mà BRGLand đang phát triển là tòa tháp BRG Diamond Residence tại 25 Lê Văn Lương, Hà Nội - dự án được mệnh danh là Kim cương xanh trên tọa độ vàng tại vùng lõi phát triển năng động bậc nhất thủ đô.

Lấy cảm hứng xây dựng những “dinh thự trên không”, các căn hộ tại đây đều có diện tích lớn tương đương với những Phòng Tổng thống tại Khách sạn 5 sao quốc tế, cùng chiều cao trần – sàn từ 3,6m – 4,5m, tương đương chiều cao của những căn biệt thự mặt đất, dễ dàng giúp gia chủ thiết kế những căn phòng siêu sang rộng lớn ngay trong căn hộ của mình.

Bên cạnh đó, BRGLand hiện đang triển khai nhiều dự án như BRG Grand Plaza, Le Grand Jardin, BerRiver Jardin…

Những gì BRGLand đang làm được không chỉ là xây nên những ngôi nhà đẹp, hàng loạt căn hộ tiện nghi mà là kiến tạo những giá trị đỉnh cao, giúp nâng tầm tiêu chuẩn sống của cộng đồng, để từ đó kiến tạo nên phong cách sống cho kỷ nguyên mới.

- Trân trọng cám ơn bà!