Brazil tìm kiếm nguồn cung dầu giá rẻ Nga

(VTC News) -

Tuần trước, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại cuộc điện đàm, ông Putin được cho là đã cam kết đảm bảo cho quốc gia Nam Mỹ nguồn cung phân bón ổn định, vốn rất quan trọng đối với lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp rộng lớn của Brazil.

"Chúng tôi có an ninh lương thực và an ninh năng lượng, có khả năng chúng tôi sẽ mua dầu diesel từ Nga với giá rẻ hơn", Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Hiện vẫn chưa rõ Brazil sẽ mua dầu diesel của Nga như thế nào nếu không làm ngược lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, vốn áp đặt lên Moskva sau chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2.

Ông Bolsonaro đang nghiên cứu các đề xuất để đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho đất nước khi quốc gia này phải vật lộn với lạm phát cao. Theo ước tính, nền kinh tế lớn nhất châu Mỹ Latinh, vốn tiêu thụ hơn 5 triệu m3 dầu diesel mỗi tháng, sẽ phải tăng nhập khẩu trên 15% để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Giá nhiên liệu cao đã làm ảnh hưởng đến hy vọng tái đắc cử của ông Bolsonaro trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 10. Ông xếp sau cựu lãnh đạo cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva trong các cuộc thăm dò gần đây.

Tổng thống Bolsonaro có cuộc gặp với Tổng thống Putin chỉ vài ngày trước khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Bolsonaro cho biết, mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Nga cho phép Brazil duy trì quyền tiếp cận với các loại phân bón quan trọng đối với lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp rộng lớn của nước này.

Mỹ và châu Âu đang hối thúc các quốc gia kiềm chế mua dầu và than của Nga. Nhưng nguồn cung cấp giá rẻ của Nga mang lại lợi thế kinh tế to lớn do giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Trung Quốc và Ấn Độ tăng mua dầu Nga khi giá giảm do lệnh cấm nhập khẩu của phương Tây. Theo dữ liệu từ Refinitiv, Trung Quốc đã nhập 800.000 thùng xăng dầu mỗi ngày của Nga vào tháng 5. Con số này không bao gồm dầu được vận chuyển qua đường ống. Khối lượng đã tăng hơn 40% so với tháng 1.

Trong khi đó, nhập khẩu dầu Nga từ đường biển của Ấn Độ cũng tăng vọt từ mức 0 trong tháng 1 lên gần 700.000 thùng/ngày vào tháng 5.