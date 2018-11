Brad Pitt và Angelina Jolie không muốn các con tổn thương

Theo tờ The Blast, Brad Pitt và Angelina Jolie đang đi đến một thỏa thuận nuôi 6 người con trong hòa bình để tránh làm tổn thương bọn trẻ.

Mục tiêu của cặp diễn viên Ông bà Smith là kết thúc cuộc đàm phán trước khi bắt đầu phiên tòa xét xử ngày 4/12. Nguồn tin của The Blast cho biết tuy Jolie muốn hạn chế quyền của Pitt với các con nhưng vẫn chấp nhận cho chồng cũ có nhiều thời gian ở cạnh bọn trẻ.

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa ký thỏa thuận chính thức.

Ngoài ra, Pitt và Jolie phải công bố tài chính của họ. Hiện vẫn chưa rõ hai siêu sao sẽ chia khối tài sản kết xù trị giá hàng trăm triệu USD như thế nào bởi họ không ký hợp đồng hôn nhân khi cưới hồi tháng 8/2014.

Angelina Jolie và Brad Pitt không muốn bọn trẻ bị tổn thương trong vụ ly hôn của ba mẹ.

Hôm 20/11 (giờ địa phương), tờ Us Weekly đưa tin ngôi sao Once Upon A Time in Hollywood đã liên lạc với vợ cũ để thuyết phục cô giải quyết vấn đề nuôi con ngoài tòa. Pitt cho rằng phiên xét xử sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý bọn trẻ.

Ngoài ra, trong phiên tòa sắp tới, thẩm phán John Ouderkirk - người từng giúp cặp siêu sao Hollywood cử hành hôn lễ - tiếp tục được chọn để giải quyết vụ tranh quyền nuôi con của họ.

Hồi tháng 8, Jolie cực kì tức giận khi chồng cũ dần giành được quyền nuôi con. Thời điểm đó, điều khiến nữ minh tinh lo lắng nhất là phải chia sẻ thời gian dành cho con cái với Pitt.

Jolie đệ đơn tố cáo tài tử 54 tuổi không hỗ trợ tiền nuôi con một cách đúng nghĩa. Nhưng sau đó Pitt đã lên tiếng khẳng định chi hơn 9 triệu USD cho vợ cũ (bao gồm 8 triệu USD để Jolie mua nhà và 1,3 triệu USD thanh toán các hóa đơn chi tiêu của bọn trẻ).

Gia đình Angelina Jolie và Brad Pitt thời còn hạnh phúc.

Angelina Jolie và Brad Pitt về chung nhà từ năm 2004. Họ có với nhau 6 đứa con (con nuôi lẫn con đẻ) là Maddox, Pax Thiên, Shiloh, Zahara và cặp song sinh Vivienne - Knox. Hai ngôi sao đính hôn vào tháng 4/2012 và kết hôn vào ngày 23/ 8/2014 tại Pháp, sau 9 năm bên nhau.

Đến năm 2016, cặp diễn viên tuyên bố chia tay vì Jolie tố cáo Pitt bạo hành Maddox trên một chuyến bay. Ngôi sao Troy sau đó được Cục bảo vệ trẻ em và gia đình Los Angeles tuyên bố vô tội.

