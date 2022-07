Brad Pitt lại mặc váy

Daily Mail đưa tin ngày 19/7, xuất hiện ở buổi công chiếu Bullet Train tại Berlin, Đức, Brad Pitt mặc chân váy dài đến gối kết hợp áo sơ mi màu hồng cá hồi. Anh khoác áo cardigan, mang chunky boots.

Phong cách phi giới tính của tài tử 64 tuổi khiến cánh phóng viên, truyền thông sự kiện đặc biệt chú ý. Trang phục giúp anh khoe được hình xăm cá tính ở bắp chân. Trên thảm đỏ, Pitt tạo nhiều dáng, tương tác vui vẻ với ống kính.

Hình ảnh này khác hẳn Pitt của một ngày trước, khi anh ở Pháp dự họp báo phim của đạo diễn David Leitch.

Ngoài nam chính Brad Pitt, thảm đỏ còn có sự góp mặt của Joey King, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson. Karen Fukuhara, Sandra Bullock và Logan Lerman cũng tham gia phim nhưng không dự buổi công chiếu.

Bullet Train là phim kinh dị hành động đánh dấu sự trở lại của Pitt sau Once Upon a Time in... Hollywood. Tác phẩm xoay quanh 5 sát thủ trên chuyến tàu cao tốc di chuyển với tốc độ chóng mặt. Những người này phát hiện ra nhiệm vụ của họ có điểm chung.

Pitt đóng vai sát thủ với mật danh Ladybug. Sát thủ chuyên thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu khách hàng, cụ thể trong phim là lấy chiếc cặp trên tàu cao tốc chuyến Tokyo - Kyoto, Nhật Bản.

Đây không phải lần đầu chồng cũ Angelina Jolie mặc váy. Trong bộ ảnh chụp cho Rolling Stone năm 1999, tài tử lừng danh Hollywood hiện lên với vẻ mạnh mẽ nhưng lại trong trang phục nữ tính. Anh là sao nam thể hiện thành công tạo hình độc đáo này ở thế kỷ trước.

Hai lần được People công nhận là "Sexiest Man Alive" (Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh), song Pitt khiến người hâm mộ bất ngờ khi mặc váy ôm, để lộ khối cơ bắp cuồn cuộn. Anh tô điểm mắt kính đồng điệu trang phục, tạo nên một tổng thể thu hút.

Pitt cho rằng quý ông thích ăn diện nên bắt đầu lăng xê những chiếc váy kiểu Hy Lạp. Nam diễn viên được truyền cảm hứng thời trang mạnh mẽ sau khi tham gia bộ phim điện ảnh lấy đề tài sử thi Troy.

"Mùa hè này đàn ông nên mặc váy. Bộ phim đã giải đáp cho vấn đề giới, chúng ta nên thiết thực vì người Hy Lạp vào thời đó luôn mặc váy mà", anh chia sẻ.

Có thể nói Pitt đã dẫn đầu xu hướng này và giúp nó trở nên thịnh hành. Ngày nay, Harry Styles, Sam Smith, Shawn Mendes, Ezra Miller... là các sao nam thường xuyên mặc váy.