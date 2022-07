Boston Pharma đồng hành cùng An Khang cấp thuốc miễn phí cho người nghèo

(VTC News) -

Từ khi thành lập đến nay, Boston Pharma luôn định hướng đi theo tiêu chí nâng tầm sức khỏe cộng đồng thông qua các sản phẩm chất lượng, tối ưu hóa chi phí điều trị.

Dù giàu, dù nghèo, ai cũng cần có một sức khỏe tốt. Thế nhưng, rất nhiều những người nghèo chưa được tiếp cận y tế một cách đầy đủ, thiếu thốn sự hỗ trợ thuốc men. Với họ, được khám chữa bệnh, cầm trên tay những viên thuốc tốt dường như là điều quá xa xỉ.

Chính vì vậy, Boston Pharma quyết định đồng hành với An Khang hỗ trợ cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo trong suốt chiến dịch “Tâm An Thân Khang” - chương trình vì cộng đồng do chuỗi nhà thuốc An Khang thực hiện với mục đích khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con khó khăn tại các tỉnh thành trên cả nước.

Đại diện Boston Pharma cho biết thương hiệu tin tưởng vào những giá trị mà Tâm An Thân Khang mang lại cho cộng đồng, cũng như độ uy tín và thương hiệu.

Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, Boston Pharma luôn nỗ lực đồng hành cùng nhiều chương trình thiện nguyện.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2022, hãng còn tặng thuốc điều trị COVID-19 (Molravir 400) cho các tỉnh Bình Dương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương ngay khi được Bộ Y tế cấp phép lưu hành sản phẩm.