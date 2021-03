Borna Sosa: 'David Beckham' của Bundesliga

Đẳng cấp của cựu cầu thủ từng khoác áo Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain và LA Galaxy là không cần phải bàn cãi. Tám năm sau ngày Beckham giải nghệ ở tuổi 38, Borna Sosa đang theo bước thần tượng của mình, với những cú tạt bóng có độ chuẩn xác gần như tương tự. Khác biệt duy nhất là Beckham thuận chân phải, còn Sosa thuận chân trái.

“Borna từng nói rằng thần tượng của cậu ấy là David Beckham, và tôi nghĩ cậu ấy có những phẩm chất tương tự với Beckham. Sosa có thể tạt bóng từ nhiều góc độ: bóng bổng, căng ngang, bóng là là ngang tầm mắt, đưa bóng ra cột gần hoặc cột xa. Chiếc chân trái của cậu ấy quả thực là một vũ khí đáng sợ” – Mislintat nhận xét về Borna Sosa trên tờ Bild.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, Borna Sosa đã có tới bảy kiến tạo, qua đó nâng thành tích cả mùa giải lên con số 8. Trong bảy trận mà cầu thủ 23 tuổi in dấu giày vào những bàn thắng, Stuttgart đều bất bại. Hưởng lợi nhiều nhất từ chiếc chân trái ma thuật của Sosa là tiền đạo cao 2m, Sasa Kalajdzic với bốn pha lập công.

“Dòng máu vùng Balkan đã giúp chúng tôi chơi ăn ý với nhau” – nhận định của Kalajdzic, chân sút số 1 của Stuttgart mùa này với 12 bàn thắng.

Chuyển tới nước Đức từ Dynamo Zagreb vào mùa hè 2018, nhưng Sosa chưa bao giờ thi đấu quá 12 trận một mùa ở giải quốc nội cho Stuttgart tính đến trước mùa 20/21. Những chấn thương liên tiếp khiến cầu thủ người Croatia chỉ có đúng bảy lần đá chính trong mùa 18/19, mùa giải mà Thiên Nga Trắng rớt khỏi Bundesliga. Anh có tám lần xuất phát ở giải hạng Hai một năm sau đó, nhưng quá trình thăng tiến của anh bị chững lại do chấn thương đầu gối nghiêm trọng cuối mùa giải.

Tuy nhiên, Sosa đã ra sân 19 trong số 24 vòng đấu đã qua của Bundesliga 20/21, trong đó có tới 18 lần đá chính. Thể trạng của cầu thủ người Croatia hồi phục 100%, cũng đồng nghĩa anh được HLV trưởng Pellegrino Matarazzo trao thêm nhiều trọng trách hơn.

Sosa được xếp đá chính ở vị trí tiền vệ trái hoặc vị trí bên cánh trái trong đội hình 3-4-3 tới 17 lần, còn chỉ có hai lần đá hậu vệ trái. Nhờ công của cầu thủ 23 tuổi mà Stuttgart đã ghi tới 45 bàn mùa này, con số chỉ xếp sau Bayern Munich (71), Borussia Dortmund (50), Eintracht Frankfurt (47) và RB Leipzig (46).

“Khi tôi tới Stuttgart, Mario Gomez bảo tôi rằng đã lâu rồi anh ấy không nhận được những quả tạt tốt từ khi rời Bayern Munich. Thật hạnh phúc khi được nghe những điều đó” – Borna Sosa phát biểu.

Hãy theo dõi những bước chân của Borna Sosa tại Bundesliga 20/21, giải đấu được mang đến người hâm mộ Việt Nam bởi Next Media.

