Vòng 6 V-League: Công Phượng gặp 'đá tảng', Hà Nội FC tìm đường vượt khó

SLNA vs CLB TP.HCM, Becamex Bình Dương vs Hà Nội FC hay Viettel vs Thanh Hóa là tâm điểm vòng 6 V-League 2020.

CLB TP.HCM gặp thách thức lớn

Vừa khôi phục tinh thần sau chiến thắng 3-0 trước Viettel, CLB TP.HCM lập tức đụng độ "đá tảng" SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đang có mùa giải khởi đầu tốt bậc nhất trong lịch sử với 11 điểm sau 5 trận. Đặc biệt, thủ môn Văn Hoàng còn chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào.

SLNA đang khiến cả V-League phải ngước nhìn.

Sức mạnh nâng đỡ cho sự thăng hoa của SLNA là sự vững chãi của hàng phòng ngự, chính là điểm mạnh của CLB TP.HCM ở mùa giải trước. Khác biệt ở chỗ: SLNA không có ngôi sao ở tuyến phòng ngự. Chiến thuật kín kẽ cùng quyết tâm của các cầu thủ giúp mành lưới của Văn Hoàng vẫn được bảo toàn đến thời điểm này.

Không giống Viettel, CLB có nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng chưa gắn kết, SLNA lại như "bó đũa" rất khó bị bẻ gẫy. Hà Nội FC dù rất nỗ lực cũng không thể đánh bại hàng thủ áo vàng. Với vỏn vẹn 1 trận ghi bàn từ khi trở lại sau dịch COVID-19, CLB TP.HCM liệu có làm được tốt hơn?

Trận thắng Viettel giúp CLB TP.HCM giải tỏa phần nào về mặt tâm lý, nhưng đây là chiến thắng mang dấu ấn cá nhân của những Công Phượng, Huy Toàn nhiều hơn.

Đội bóng của HLV Chung Hae Seong vẫn thiếu mảng miếng tấn công. Phụ thuộc vào một vài cá nhân, CLB TP.HCM chưa chắc đã khoan thủng được hàng thủ được tổ chức kỷ luật của SLNA. Đây sẽ là trận đấu được chờ đợi nhất vòng 6.

Công Phượng có duy trì được đà thăng hoa?

Hà Nội FC đứng lên?

Hà Nội FC đang gặp vấn đề về phong độ. 2 trận liền không thắng khiến đội bóng Thủ đô rơi xuống thứ 7 - vị trí thấp nhất từ đầu mùa giải 2018. Không chỉ gặp vấn đề về hàng thủ khi vắng Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Hà Nội FC còn tấn công rất kém hiệu quả khi so tài với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA.

Trước SLNA ở Hàng Đẫy tuần trước, Rimario và Omar đã chơi thiếu ăn ý, khiến đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thiếu phương án tiếp cận khung thành. Hà Nội FC chỉ chơi tốt hơn khi Quang Hải vào sân, nhưng một mình Hải "con" không thể giúp đội nhà đảo ngược cục diện.

Hà Nội FC bất lực trước SLNA.

Làm khách trên sân Bình Dương lúc này là thử thách cực đạo cho Hà Nội FC. Đội bóng đất Thủ đang vào "phom" với 2 chiến thắng liên tiếp, ghi 7 bàn, chỉ để thủng lưới 1 lần.

Nếu màn hủy diệt CLB Hải Phòng cho thấy sức mạnh tuyệt đối của hàng công Bình Dương thì chiến thắng vất vả trước Quảng Nam là lời chức thực cho bản lĩnh của đội bóng được HLV Nguyễn Thanh Sơn dẫn dắt.

Bình Dương cũng là đội hiếm hoi ở V-League lúc này không phụ thuộc vào tiền đạo ngoại. 6/7 bàn thắng gần nhất của Bình Dương được ghi bởi cầu thủ nội. Chân sút được kỳ vọng nhất là Tiến Linh đóng góp 2 bàn. Với sự đồng đều ở các tuyến cùng lợi thế sân nhà, Bình Dương hứa hẹn sẽ khiến Hà Nội FC vất vả.

Video: Hà Nội FC 0-1 SLNA

Thanh Hóa gây bất ngờ trước Viettel?

Thanh Hóa FC của HLV Nguyễn Thành Công đang khởi sắc. Sau trận hòa 0-0 trước SLNA, đội bóng xứ Thanh cắt mạch toàn hòa và thua với chiến thắng 1-0 trước Nam Định, đẩy chính đối thủ xuống vị trí cuối cùng. Thanh Hóa vẫn chưa cải thiện về lối chơi, nhưng tinh thần toàn đội đã khác hẳn.

Đội bóng áo vàng chơi quyết tâm, gắn kết và không sợ hãi. Đó là tinh thần nền tảng giúp Thanh Hóa 2 năm liền đứng ngôi á quân V-League. Muốn đánh bại dàn sao của Viettel, Thanh Hóa phải tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu như hiện nay và chơi với hơn 100% khả năng.

Thanh Hoá (áo vàng) có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2020.

Sau khi tạm chiếm ngôi đầu, Viettel gần như đánh mất niềm tin với thảm bại trước CLB TP.HCM. Từ đỉnh cao xuống vực sâu chỉ kém nhau đúng một bước chân. Trận đấu kém thuyết phục vừa qua cũng chấm dứt chuỗi bất bại của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng, đặt cho họ thách thức mới. Phải trở lại mạch toàn thắng, hoặc sa lầy khi niềm tin bị lung lay.

Với lực lượng vượt trội, Viettel được đánh giá cao hơn Thanh Hóa khá nhiều. Đội bóng áo lính cũng hai lần đánh bại Thanh Hóa mùa trước. Dù vất vả, Viettel nhiều khả năng sẽ hạ gục đội bóng của HLV Thành Công một lần nữa.