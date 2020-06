Vòng 5 V-League: Hà Nội FC đụng 'đá tảng', đại chiến HAGL vs Sài Gòn FC

Vòng 5 V-League 2020 diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6 với nhiều cuộc so tài đáng chú ý như Hà Nội FC vs SLNA, HAGL vs Sài Gòn FC hay CLB TP.HCM vs Viettel.

Hà Nội FC gặp "đá tảng"

Nếu bảo vệ cách biệt 1 bàn trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội FC đã vươn lên ngôi đầu. Cách biệt 1, 2 điểm ở V-League cùng thứ hạng hiện tại không nói lên nhiều điều, nhưng Hà Nội FC không phải không có những vấn đề.

Hàng phòng ngự lỏng lẻo cùng phong độ bất ổn của những nhân tố như Quang Hải, Pape Omar khiến đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không còn thắng như chẻ tre như mùa trước.

Trận thắng HAGL là trận hay nhất của Hà Nội FC từ đầu mùa.

Phải gặp SLNA ngay lúc này sẽ là thử thách lớn cho Hà Nội FC. Đội bóng xứ Nghệ đang khiến tất cả ngạc nhiên khi bất bại sau 4 vòng và chưa thủng lưới bàn nào, dù mất chốt chặn đáng tin cậy nhất là Damir Memovic. Chất phòng ngự của SLNA với lối đá nhanh, rát và đứng vị trí hợp lý sẽ là cản trở lớn với Hà Nội FC.

Đội chủ sân Hàng Đẫy từng thắng SLNA cả hai lần mùa trước, ghi 5 bàn, không lọt lưới lần nào, nhưng lần tái đấu này có thể sẽ khác. Trận hòa 0-0 trên sân Thanh Hóa cho thấy SLNA ngày càng thực dụng, sẵn sàng đá thấp, đá "cù cưa" để khiến đối thủ nôn nóng.

Hà Nội FC mất tới một giờ đồng hồ mới khoan thủng được hàng thủ non nớt của Hà Tĩnh. Liệu so tài với hàng thủ già giơ, kinh nghiệm hơn nhiều của SLNA, đội bóng áo tím có tạo được khác biệt?

SLNA (áo đỏ) phòng ngự rất khó chịu.

HAGL đọ sức Sài Gòn FC

Chiến thắng 1-0 trước đương kim á quân CLB TP.HCM cho thấy tư cách ứng viên vô địch của Sài Gòn FC. Sau nhiều mùa giải sắm vai hiện tượng, Ngọc Duy cùng đồng đội dường như đã "đủ lông đủ cánh" để thách thức nghiêm túc ngôi báu V-League.

Dưới sự dẫn dắt của HLV kiêm Chủ tịch CLB Vũ Tiến Thành, Sài Gòn FC vừa chắc chắn trong phòng ngự, vừa sắc sảo trong tấn công. Sở hữu ngoại binh chất lượng là Pedro Paulo cùng sự xông xáo của Huỳnh Tấn Tài, Sài Gòn FC rất mạnh trong khả năng chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công.

Video: Sài Gòn FC quật ngã CLB TP.HCM

Nếu các tiền đạo không quá vô duyên trong trận gặp Becamex Bình Dương, Sài Gòn FC đã có cách biệt lớn hơn với nhóm bám đuổi, thay vì chỉ đứng đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Gặp HAGL ở Pleiku sẽ là thuốc thử cho đội quân của ông Vũ Tiến Thành. HAGL có thể lên xuống phong độ thất thường, nhưng tại Pleiku, đội bóng phố Núi luôn chơi rất tốt. 2 trận sân nhà đầu mùa, HAGL toàn thắng và không thủng lưới.

Chiến thắng trước Nam Định cũng cho thấy HAGL đang thay đổi về cách chơi. Thay vì phòng ngự lùi sâu và đá bóng dài đơn điệu cho Văn Toàn và Walsh, HAGL chịu khó phối hợp nhóm, cầm bóng chắc hơn. Trước Nam Định, bộ đôi Tuấn Anh - Kelly quán xuyến khu trung tuyến tốt, giúp HAGL làm chủ thế trận và có nhiều cơ hội ăn bàn.

Tuy nhiên, thắng đội bóng yếu bóng vía ở sân khách như Nam Định không phải vấn đề lớn. Nếu HAGL hạ Sài Gòn FC, đây mới là tuyên bố cho sự trở lại của đội bóng do ông Lee Tae Hoon dẫn dắt.

Memovic (áo đỏ) chưa thể giúp HAGL chắc chắn hơn.

Đại chiến CLB TP.HCM vs Viettel

CLB TP.HCM đang gây thất vọng lớn. Sau đợt nghỉ do dịch COVID-19, đội bóng của HLV Chung Hae Seong bất ngờ sa sút, không thắng liền 3 trận và không ghi bàn. Hàng công CLB TP.HCM bất lực trước hai đối thủ đang đứng ở nhóm 6 đội cuối bảng là SHB Đà Nẵng và Hải Phòng, dù sở hữu nhiều hảo thủ như Công Phượng, Phi Sơn,...

Vấn đề của CLB TP.HCM khác với "kỳ phùng địch thủ" Hà Nội FC. Đội chủ sân Thống Nhất có đầy đủ lực lượng, song gặp vấn đề trong cách xây dựng lối chơi. HLV Chung Hae Seong vẫn chưa thể kết hợp những nguyên liệu tốt thành món ăn ngon.

HLV Chung Hae Seong đang loay hoay với bài toán tấn công ở CLB TP.HCM.

Có nhiều ngôi sao, nhưng CLB TP.HCM lại tấn công tương đối rời rạc, bị động. Trong 4 bàn thắng ghi được từ đầu mùa của CLB TP.HCM, 2 đến từ những tình huống bóng bổng, 1 đến từ phản công. Chỉ 1 trong số đó đến từ phối hợp bóng sống.

CLB TP.HCM sẽ không muốn gặp Viettel lúc này. Nếu đội bóng của Chung Hae Seong càng đá càng xuống, Viettel càng chơi càng vào chân. Sau đợt nghỉ dịch, Viettel đang là đội thắng nhiều nhất với 3 trận, cả 3 đều diễn ra trên sân khách.

Hoàng Đức cùng các đồng đội đang dần định hình phong cách chơi bóng. Với dàn tuyển thủ quốc gia cùng phong độ lên cao, Viettel đủ sức khiến CLB TP.HCM mất điểm tại Thống Nhất.

Lịch thi đấu vòng 5 V-League

Ngày 17/6

17h: Hải Phòng vs Than Quảng Ninh

17h: Quảng Nam vs Becamex Bình Dương

19h: CLB TP.HCM vs Viettel

Ngày 18/6

17h: Thanh Hóa vs Nam Định

17h: HAGL vs Sài Gòn FC

18h: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng

19h: Hà Nội FC vs SLNA