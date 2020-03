Việt Nam có thêm ca nhiễm Covid-19 thứ 17: VPF không hoãn trận Hà Nội vs Nam Định

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) không hoãn trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định ở vòng 1 V-League 2020. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF xác nhận trận đấu này vẫn diễn ra theo kế hoạch dự kiến trên sân vận động Hàng Đẫy vào 19h tối nay (7/3).

VPF cân nhắc hoãn trận đấu Hà Nội FC gặp Nam Định ngay sau khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp tối 6/3. Dù vậy sau khi bàn bạc, ban điều hành giải đấu quyết định không điều chỉnh lịch thi đấu.

Trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định không bị hoãn.

Trong cuộc họp khẩn tổ chức lúc 22h hôm qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông báo có thêm một trường hợp nhiễm Covid-19. Đây là bệnh nhân thứ 17 và là ca đầu tiên sau ba tuần không phát sinh trường hợp mới của Việt Nam.

Bệnh nhân trở về Việt Nam từ ngày 1/3, có triệu chứng Covid-19 và tiếp xúc với nhiều người trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đang rà soát, xác định những người có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh này và thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Trong hoàn cảnh này, việc hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho các thành phần tham gia trận đấu phải được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức trận đấu cho biết các biệt pháp an ninh, an toàn sẽ được thắt chặt dù trận đấu diễn ra trên sân không có khán giả.

Hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, gồm Siêu cúp Quốc gia, V-League, giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia bị hoãn gần một tháng để tránh dịch Covid-19. Khi V-League trở lại, VPF quyết định tổ chức các trận đấu vòng 1 trên sân không có khán giả. Đã có hai cặp đấu diễn ra trong ngày 6/3.

