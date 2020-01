Trực tiếp U23 UAE 1-1 U23 Jordan: Dắt tay nhau vào tứ kết

90+3': HẾT GIỜ! Hai đội hòa nhau 1-1 và cùng giành giành quyền vào tứ kết. U23 UAE là đội nhất bảng D sẽ gặp U23 Uzbekistan ở bán kết còn U23 Jordan nhì bảng gặp U23 Hàn Quốc.

90': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

90': Hai đội dường như hài lòng với kết quả hòa 1-1. Cả hai chơi chậm chờ tiếng còi mãn cuộc.

85': Thời gian đang về những phút cuối và bất lợi rất lớn cho U23 Việt Nam. Cả U23 UAE và U23 Jordan cố gắng giữ thế trận chắc chắn ở phần sân nhà.

79': VÀO... VÀO... VÀO... Ihab Ali Al quân bình tỷ số cho U23 Jordan.

Ihab Ali Al (số 2) gỡ hòa 1-1 cho U23 Jordan.

74': KHÔNG VÀO! Ali Olwan bay người đánh đầu dũng mãnh ở tầm trung nhưng thủ thành U23 UAE đổ người chính xác cứu thua.

67': NGUY HIỂM! U23 Jordan đá phạt sát biên ngang bên cánh trái. Hai cầu thủ U23 Jordan băng vào đánh đầu chuyền bóng ra nhưng hậu vệ U23 UAE phá bóng lên giải nguy.

62': KHÔNG VÀO! Yahya Al Ghassani đột phá bên cánh trái vào vòng cấm rồi dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành U23 Jordan trong gang tấc.

54': KHÔNG VÀO! Omar Al Zebdieh của U23 Jordan dứt điểm vọt xà ở tư thế thoải mái. U23 UAE đang chịu sức ép lớn.

47': NGUY HIỂM! Số 7 Omar Al Zebdieh xâm nhập vòng cấm và căng ngang nguy hiểm khiến thủ thành U23 UAE phải đấm bóng giải nguy.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU! U23 Jordan giao bóng.

45+2': HẾT HIỆP 1. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về U23 UAE.

45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

42': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được mở cho U23 UAE. Người ghi bàn là Zayed Al Ameri với một pha dứt điểm cận thành nữa.

41': KHÔNG VÀO! Zayed Al Ameri dứt điểm trúng người thủ thành U23 UAE ở cự ly gần.

40': U23 UAE vẫn đang chơi thấp, tập trung cho phòng ngự và để U23 Jordan kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa thể tạo ra cơ hội nào đáng chú ý.

30': KHÔNG ĐƯỢC! Một tình huống dứt điểm từ xa của cầu thủ U23 Jordan nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành U23 UAE.

22': KHÔNG ĐƯỢC! Tiền đạo Ali Saleh của U23 UAE đứt điểm không chính xác trong vòng cấm U23 Jordan sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội.

15': Cả U23 UAE và U23 Jordan đang thi đấu thận trọng. Đặc biệt U23 UAE không đẩy cao đội hình.

10': Lưới U23 Jordan vừa rung lên nhưng bàn thắng không được công nhận khi người băng vào đánh đầu là Al Hammadi đã ở thế việt vị.

2': KHÔNG ĐƯỢC! Số 7 Al Zebdieh của U23 Jordan vừa có cơ hội đối mặt thủ thành U23 UAE ở góc hẹp nhưng không thể đánh bại.

20h15': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. U23 UAE giao bóng trước.

19h20': ĐỘI HÌNH RA SÂN

Trận U23 UAE vs U23 Jordan sẽ diễn ra cùng giờ với trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. UAE và Jordan chỉ cần hòa nhau có bàn thắng là cả hai giành quyền đi tiếp, bất luận kết quả trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên thế nào.

Tuy nhiên trước giờ bóng lăn, HLV Maciej Skorza của U23 UAE khẳng định không hướng tới 1 điểm ở trận đấu này.

“Các cầu thủ cần phải tập trung hoàn toàn ở trận đấu cuối cùng và điều quan trọng là chúng tôi có được chiến thắng để đi tiếp với tư cách đội nhất bảng. Mục tiêu của chúng tôi là chứng tỏ được mình là đội ưu tú của châu Á”, HLV Skorza cho biết.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Ahmed Abu Ismail của Jordan cảnh báo các học trò về sự khó lường ở trận đấu tối nay.

“Trong các giải đấu như thế này, bạn không thể chơi để thủ hòa. Điều này quá rủi ro, và các trận đấu có thể thay đổi ngay lập tức. Đó cũng là bản chất của bóng đá. Chúng tôi phải tiếp tục với tâm lý rằng chúng tôi phải giành chiến thắng, còn sau đó nếu chỉ có một trận hòa, mọi thứ cũng vẫn ổn”, HLV Ahmed Abu Ismail cho biết.