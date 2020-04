TGĐ Next Media: Nếu mua được bản quyền AFF Cup 2020 cả Đông Nam Á, tôi cũng mua

Next Media trở thành công ty đầu tiên ở Việt Nam sở hữu độc quyền bản quyền AFF Cup ở 4 quốc gia Đông Nam Á. Tổng Giám đốc Next Media, ông Nguyễn Trung Kiên, chia sẻ với VTC News về thành công đặc biệt này.

- Next Media sở hữu độc quyền bản quyền AFF Cup 2020 tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar. Quá trình thương thảo hợp đồng diễn ra thế nào, thưa ông?

Chúng tôi bắt đầu đàm phán từ giữa năm ngoái và tiến triển tốt từ cuối năm. Đầu tiên có nhiều đơn vị tham gia và quan tâm, nhưng đến cuối năm thì chỉ còn lại vài đơn vị có khả năng thực sự. Đến gần Tết, việc thương thảo của chúng tôi có tiến triển tốt.

Next Media thực hiện nhiều phương án đàm phán khác nhau nhưng cuối cùng các bên vẫn giữ một mức giá cao. Đến hôm nay, chúng tôi là đơn vị trúng thầu.

Trong quá trình đàm phán có nhiều trở ngại mà chúng tôi không thể tiết lộ được, nhưng với đối tác nước ngoài thì vấn đề quan trọng nhất là về giá cả thôi.

- Next Media chọn cách làm rất đặc biệt, không chỉ mua bản quyền AFF Cup 2020 ở Việt Nam mà còn ở ba nước khác.

Next Media định hướng phát triển vươn ra quốc tế từ những năm trước. Đây là dịp rất thuận lợi.

Chúng tôi muốn sở hữu bản quyền ở nhiều quốc gia nhưng khi đàm phán chỉ còn lại bốn nước đang trong quá trình thương thảo. Chúng tôi ngỏ ý mua trọn gói luôn. Mục tiêu khi mua bản quyền ở nhiều nước là phát triển mạng lưới của Next Media, mở rộng khai thác truyền thông ở các nước trong khu vực.

- Next Media muốn mở rộng thị trường ra toàn khu vực?

Chính xác. Nếu mua được bản quyền của cả khu vực Đông Nam Á thì chúng tôi sẽ mua.

Thực ra, Next Media vốn đã có nhiều đối tác lớn, quy mô toàn cầu. Từ năm trước, chúng tôi đã có định hướng phát triển ra thị trường khu vực và một số nước khác ở châu Âu và Mỹ. Việc mua bản quyền đa quốc gia lần này là bước đặt chân, đánh dấu bước tiến của Next Media ở các thị trường, quảng bá và khai thác kinh doanh bản quyền ở các thị trường đó.

- Như vậy chi phí bỏ ra sẽ lớn hơn nhiều so với việc chỉ kinh doanh bản quyền ở thị trường Việt Nam?

Cần nhấn mạnh rằng, chúng tôi không chỉ mua bản quyền nhiều nước mà là bản quyền trọn vẹn. Tất nhiên khi mua đầy đủ các quyền thì giá trị phải cao hơn. Một phần nữa là bóng đá Việt Nam những năm gần đây phát triển rất tốt. Cả nước dành tình cảm cho bóng đá và đây là cơ hội cho các đơn vị sở hữu bản quyền tăng giá lên, cũng là chuyện bình thường.

Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một đơn vị mua toàn bộ tất cả các quyền như vậy. Ví dụ AFF Cup 2018 Next Media và VTV mua bản quyền trên hai nền tảng khác nhau, nhưng năm nay lần đầu tiên chúng tôi sở hữu toàn bộ bản quyền trên các hạ tầng trả tiền, miễn phí, digital...

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước làm được như vậy và rộng hơn nữa, chúng tôi mua luôn bản quyền ở ba nước Lào, Campuchia và Myanmar.

- Phải chăng Next Media có lợi thế hơn các đài truyền hình trong việc mở rộng thị trường kinh doanh bản quyền ra nước ngoài?

Mỗi đơn vị tham gia thị trường bản quyền đều có lợi thế riêng. Nhà đài có lợi thế của nhà đài, doanh nghiệp tư nhân có lợi thế của doanh nghiệp tư nhân và các bên chỉ thành công khi kết hợp được với nhau. Doanh nghiệp mua bản quyền về cũng không thể tự phát sóng được nếu không hợp tác với nhà đài. Nhà đài sở hữu bản quyền cũng chưa chắc khai thác hiệu quả như doanh nghiệp tư nhân.

Tôi nghĩ rằng phải có sự cộng hưởng. Còn việc mua bản quyền thì không hẳn là ai lợi thế hơn mà là ai trả giá cao nhất thôi.

Tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để bảo vệ chức vô địch AFF Cup. (Ảnh: Duy Thành)

- Ông đánh giá như thế nào về triển vọng của các thị trường ngoài Việt Nam?

Ở Lào, Campuchia và Myanmar sức hấp dẫn chắc chắn không bằng Việt Nam được. Điều này một phần do đội tuyển nữa. Đội tuyển đá hay thì nhu cầu thị trường càng cao. Ba thị trường kia không hấp dẫn bằng Việt Nam, nhưng khán giả nước họ cũng đam mê bóng đá nên đó vẫn là thị trường tiềm năng mà chúng tôi đang hướng tới.

Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam thì Thái Lan, Indonesia là những thị trường triển vọng nhất, tất nhiên cũng là cạnh tranh khốc liệt nhất. Chúng tôi đã có những chiến lược và định hướng cụ thể ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thuận lợi thì ít, khó khăn thì nhiều, nhưng Next Media đã xác định muốn xây dựng hình ảnh phát triển ở thị trường lớn.

- Khi bước ra thị trường lớn như vậy, tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ bản quyền sẽ càng lớn hơn?

Năm 2018, khi sở hữu bản quyền ASIAD, VOV đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi việc phát lậu. Thực ra các doanh nghiệp bản quyền ở Việt Nam trước đây bị mất rất nhiều uy tín. Thêm vào đó, các công ty trong nước thường để "nước đến chân mới nhảy". Do vậy trong lĩnh vực bản quyền bóng đá, doanh nghiệp Việt Nam dưới con mắt của đơn vị kinh doanh bản quyền không có vị thế cao.

Next Media không phải doanh nghiệp quá lớn mạnh nhưng cũng muốn khẳng định với các đối tác quốc tế rằng Việt Nam có doanh nghiệp bản quyền chuyên nghiệp, bài bản, không chỉ làm ở Việt Nam mà sẵn sàng ra nhiều thị trường khác. Next Media định hướng ra khỏi thị trường Việt Nam cũng vì mong muốn xây dựng hình ảnh các đơn vị kinh doanh khai thác bản quyền tốt hơn.

Video: Việt Nam thắng Malaysia, vô địch AFF Cup 2018

- Chiến lược bảo vệ bản quyền của Next Media có gì thay đổi?

Như tôi đã nói, thời gian trước, các doanh nghiệp Việt Nam mất rất nhiều uy tín trong việc bảo vệ bản quyền. Các đối tác nước ngoài rất xem trọng năng lực bảo vệ bản quyền. Chúng ta đã có những bài học nhãn tiền, như đối với giải Ngoại Hạng Anh hay Champions League, các doanh nghiệp trong nước bị cắt bản quyền và bị phạt.

Chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ bảo vệ bản quyền riêng và kết hợp với các đơn vị mạng xã hội. Next Media đang xây dựng kế hoạch bảo vệ bản quyền tốt nhất trên hệ thống internet.

Ở các nước khác, việc này sẽ khó khăn hơn. Những thị trường như Lào, Campuchia hay Myamar, tình trạng vi phạm bản quyền vẫn rất nan giải và luật bản quyền cũng chưa được chặt chẽ lắm. Do vậy ,chúng tôi sẽ kết hợp với các đơn vị có thế mạnh ở thị trường đó để có phương án tốt nhất.

- Next Media nắm bản quyền trọn vẹn của AFF Cup 2020. Vậy việc chia sẻ bản quyền có gì khác so với các giải đấu trước không? Next Media sẽ quản lý bản quyền trình chiếu công cộng thế nào?

Về cơ bản việc chia sẻ bản quyền vẫn như mọi lần, nhưng cụ thể thế nào chúng tôi sẽ trao đổi và đàm phán với các đối tác.

Việc trình chiếu công cộng trong những năm trước cũng phát sinh nhiều vấn đề nhưng các bên đã giải quyết được. Vấn đề này chủ yếu do nhận thức, ý thức của các doanh nghiệp khi chưa hiểu rõ về việc trình chiếu công cộng.

Chúng tôi cũng phải kiểm tra và báo cáo cho đơn vị sở hữu bản quyền ở nước ngoài, không làm tốt điều đấy thì cũng bị phạt. Năm nay, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để lên những kế hoạch cụ thể. Có thể Next Media sẽ kết hợp với một vài đơn vị bên ngoài để giao cho họ triển khai mảng này.

- Như vậy việc công bố bản quyền AFF Cup 2020 sớm, khi giải đấu vẫn còn hơn nửa năm mới diễn ra, cũng mang lại nhiều lợi thế?

Hoàn toàn đúng. Đầu tiên là người hâm mộ trong nước sẽ yên tâm hơn, thoải mái hơn và không phải lo lắng nhiều về việc xem các trận đấu. Chúng tôi cũng có kế hoạch sản xuất cụ thể hơn. Năm nay chắc chắn khán giả sẽ hài lòng hơn về chất lượng sản xuất. Next Media cũng sẽ có định hướng về truyền thông, quảng bá và hỗ trợ tốt hơn cho các đơn vị tài trợ.

- Việc Next Media sở hữu trọn vẹn bản quyền giúp người hâm mộ tiếp cận dễ dàng hơn tới các trận đấu. Điều đó có ý nghĩa về mặt tinh thần khi Việt Nam cần những cú hích để hồi phục sau đại dịch COVID-19 hay không?

Không chỉ riêng Next Media, việc mua bản quyền cũng là niềm mong mỏi chung của người hâm mộ bóng đá toàn quốc. Ai cũng mong Việt Nam vô địch và giữ ngôi vô địch. Điều đó mang ý nghĩa tuyệt vời đối với Việt Nam.

Chiến thắng đại dịch COVID-19, vô địch AFF Cup sẽ thể hiện tinh thần, sức mạnh tập thể của cả đất nước. Mặt khác, nếu Việt Nam vào chung kết và vô địch thi đó cũng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp tăng cường quảng bá sau suốt một thời gian "nằm im" vì đại dịch.

- Xin cảm ơn ông về những chia sẻ!