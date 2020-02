Tân binh nhận thẻ đỏ, Than Quảng Ninh thua đậm ở AFC Cup

Than Quảng Ninh khởi đầu trận đấu không thể tồi tệ hơn. Phút thứ 4, tân binh Andre Fagan của đội bóng đất mỏ đá thẳng vào đầu tiền vệ Bali United trong pha tranh chấp không có gì nguy hiểm. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Fagan, khiến Than Quảng Ninh phải đá gần như cả trận với 10 người.

Dù vậy, Than Quảng Ninh vẫn giữ cự ly đội hình khá tốt. Đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 20 sau pha xoay người dứt điểm góc hẹp cực khéo của Jermie Lynch. Nếu may mắn, Lynch đã có cú đúp trong hiệp 1. Than Quảng Ninh chơi khá chủ động dù liên tục bị Bali United dồn ép và khoét vào hai biên.

Song đại diện Indonesia đã có bàn gỡ hoà ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Chỉ trong 5 phút (từ phút 46 đến 50), lần lượt Muhammad Rahmat và Melvin Platje ghi 2 bàn, giúp Bali United lật ngược thế cờ.

Bali United thắng huỷ diệt.

Than Quảng Ninh đẩy cao đội hình để tấn công, nhưng điều đó lại tạo cho Bali United thêm nhiều khoảng trống. Phút 72, Thanh Hào mắc sai lầm khi để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Ilija Spasojevic dễ dàng đánh bại thủ môn đội trưởng Tuấn Linh, nâng tỷ số lên 3-1.

Chiến thắng hoành tráng được ấn định cho Bali United ở phút 77 khi Platje cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa, hoàn tất cú đúp ở trận này. Hàng công đại diện Indonesia như "lột xác" trong hiệp 2 sau khi Than Quảng Ninh lộ rõ vấn đề thể lực.

Ở trận còn lại, Ceres Negros (Philippines) đè bẹp Svay Rieng FC (Campuchia) 4 bàn không gỡ. Than Quảng Ninh tạm xếp thứ 3 sau lượt trận đầu tiên với 0 điểm, hiệu số -3.

