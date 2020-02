Siêu cúp Quốc gia 2019: CLB TPHCM, Hà Nội FC tranh giải thưởng 300 triệu đồng

Theo công bố của Ban tổ chức Siêu cúp Quốc gia 2019, đội thắng trong cặp đấu CLB TPHCM vs Hà Nội FC ngày 1/3 tới sẽ nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng, trong khi đội thua nhận 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cầu thủ tham dự trận đấu cũng có cơ hội nhận các giải cá nhân: 10 triệu đồng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và 10 triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên.

Trận Siêu cúp Quốc gia 2019 diễn ra trên sân vận động Thống Nhất vào ngày 1/3. Để đảm bảo an toàn cho các đội bóng, người hâm mộ trước dịch Covid-19, màn so tài giữa CLB TPHCM và Hà Nội FC sẽ không mở cửa cho khán giả. Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu trên kênh VTV6.

Hà Nội FC và CLB TPHCM tranh Siêu cúp Quốc gia 2019.

Hà Nội FC tham dự trận đấu với tư cách đương kim vô địch V-League và Cúp Quốc gia. Đội bóng Thủ đô có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia, U23 Việt Nam như Thái Quý, Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy, Thành Chung... Tương tự, CLB TPHCM, á quân V-League cũng có những ngôi sao đáng chú ý như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng hay Phi Sơn.

Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp mà không đấu hiệp phụ.

Qua 20 kỳ Siêu Cúp, CLB Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp, trong đó SLNA có 3 lần liên tiếp vào các năm 2001-2003, Becamex Bình Dương 2 lần lập cú đúp ở các năm 2007-2008 và 2014-2015. Hoàng Anh Gia Lai và CLB Hà Nội có hai lần được giương cao chiếc cúp danh giá sau các trận đấu kịch tính.

Cho tới nay, đã có 12 đội bóng vinh dự giành danh hiệu cao quý này là Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều 5/2 tới, CLB TPHCM sẽ lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp này. Hà Nội FC hướng tới danh hiệu Siêu cúp lần thứ ba sau sáu lần góp mặt.

Video: CLB TPHCM thắng trận đầu tiên ở AFC Cup

Năm nay, Siêu cúp Quốc gia vẫn do báo Tiền Phong, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty CP Tiền Phong phối hợp tổ chức. Nhà tài trợ kim cương của trận đấu này là Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO), do đó sự kiện sẽ mang tên Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO 2019.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.