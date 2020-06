'Quang Hải chưa bình phục vẫn cố gắng đá, thua thì phải chấp nhận'

Quang Hải không thể đá chính trận gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 5 V-League do chấn thương. Tuy nhiên khi Hà Nội FC bị dẫn trước, đội bóng Thủ đô buộc phải tung Quả bóng vàng Việt Nam 2018 vào sân. Tiền vệ mang áo số 19 ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng với vài cơ hội đáng chú ý, nhưng không đủ để giúp Hà Nội FC tránh được thất bại.

"Quang Hải từ lâu có vị trí đóng góp tương đối vào lối chơi của Hà Nội FC. Sức khỏe của cậu ấy như vậy không thể vào trận được, nhưng thời điểm đội gặp khó khăn vẫn sẵn sàng vào sân. Quang Hải vào sân thì đối phương lùi về phòng ngự. Quang Hải đã rất nỗ lực cùng đồng đội tìm kiếm bàn thắng, dù chân chưa bình phục cũng cố gắng", trợ lý HLV Hà Nội FC Nguyễn Công Tuấn chia sẻ.

Quang Hải quấn băng vào sân thi đấu.

Ông cho rằng Hà Nội FC thiếu may mắn trong trận đấu này. Thêm vào đó, hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An chơi rất hay khiến đội bóng Thủ đô không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Văn Hoàng.

"Chúng tôi rất buồn. Họ có quyết tâm cao và có kết quả thuận lợi. Chúng tôi phải chấp nhận. Bóng đá không phải lúc nào cũng thắng.

"Sông Lam Nghệ An không riêng trận này mà nhiều mùa giải có hàng thủ tốt; ngoài ra còn có may mắn nữa. Rất nhiều lần cầu thủ Hà Nội FC đưa bóng tìm đến cầu thủ Nghệ An. Họ đã lăn sả. Tôi không đổ tại Hà Nội FC không ghi bàn nên không thắng, chỉ là thiếu yếu tố may mắn", trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn nói.

Vị HLV phó của Hà Nội FC cũng gửi lời xin lỗi tới các CĐV đội nhà. Thất bại trước Sông Lam Nghệ An, đội bóng Thủ đô càng thêm buồn bởi CLB chọn trận đấu này để tổ chức kỷ niệm 14 năm thành lập.

"Các CĐV chờ đợi một trận đấu hay trong ngày sinh nhật. Nhưng bóng đá có sự bất ngờ. Hạnh phúc nhất là khi thua cuộc đi ra vẫn thấy CĐV đứng đó, chờ đợi và cổ vũ. Thất bại hôm nay là thất bại chúng tôi phải chấp nhận, còn lại là phải phấn đấu", ông Tuấn nói.