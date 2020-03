Nhận định HAGL vs Than Quảng Ninh: Vắng khán giả, HAGL khó thăng hoa?

HAGL sẽ đối diện thử thách khó nhằn ngay ở vòng 1 V-League 2020 với cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà. Ở Pleiku, đội bóng của HLV Lee Tae Hoon là "ác mộng" với Than Quảng Ninh khi ghi 8 bàn vào lưới đối thủ ở hai lần gặp gỡ gần nhất.

Dù vậy, so tài với đội bóng đứng hạng ba V-League mùa trước ngay ở vòng 1 là bài toán rất khó với HAGL.

HAGL khó có điểm ở trận ra quân.

HAGL xáo trộn lực lượng

12 cầu thủ trẻ HAGL đã rời Hàm Rồng để đầu quân cho CLB TPHCM và Công An Nhân Dân, trong đó có không ít cái tên gây chú ý như Công Phượng, Văn Sơn, Thanh Bình, Hoàng Nam, Thanh Sơn, Đức Lương.

Bầu Đức lý giải quyết định cho mượn hàng loạt nhằm để cầu thủ có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng mới, song không thể phủ nhận điều này khiến HAGL gặp không ít xáo trộn. Ở sân Pleiku, những cầu thủ như Công Phượng, Văn Sơn hay Thanh Sơn vẫn còn giá trị sử dụng.

"Tiễn" hàng loạt cầu thủ, nhưng đội bóng phố Núi không bổ sung thêm cái tên đáng chú ý nào. Bộ khung với Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy,... vẫn là hạt nhân trong lối chơi HAGL mùa này.

Những tên tuổi giàu kinh nghiệm hứa hẹn giúp đội bóng của Lee Tae Hoon trở thành đối thủ khó chịu, song từng ấy là chưa đủ, nếu đối chiếu với thành tích HAGL những mùa trước.

Minh Vương hay Văn Toàn có "gánh" được hàng công thiếu sinh khí của HAGL?

Ở hàng thủ, Damir Memovic hay Steven Đặng không dễ khoả lấp hoàn toàn khoảng trống do tuyến trên tạo ra, trong khi Kelly, Chevaughn Walsh khó tạo ra làn gió mới cho HAGL. Chất lượng cầu thủ ngoại được cải thiện phần nào, song dàn cầu thủ nội vẫn giữ nguyên, thậm chí yếu hơn khiến tham vọng HAGL bị nghi ngờ.

Nếu muốn hướng tới mục tiêu lấy ngôi cao, có lẽ bầu Đức sẽ không đầu tư sơ sài như vậy cho đội bóng con cưng, trong bối cảnh nhiều đối thủ V-League chuẩn bị rất kỹ về lực lượng.

Than Quảng Ninh tự tin

Một trong số đội chi tiêu mạnh nhất cho chuyển nhượng là Than Quảng Ninh. CLB do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt mang về bộ đôi cầu thủ ngoại là Andre Fagan và Jermie Lynch của Hải Phòng. Cả hai đều thể hiện được mình ở V-League. 2 trận vừa qua ở AFC Cup, Lynch liên tiếp nổ sung và thể hiện sự hoà nhập cực nhanh vào lối chơi của Than Quảng Ninh.

Video: Than Quảng Ninh từng thắng HAGL 3-0 trên sân nhà.

Bộ khung giúp Than Quảng Ninh có 3 mùa nằm trong top 5 V-League như Hồng Quân, Hải Huy, Xuân Tú đều được giữ lại. Than Quảng Ninh là một trong số những đội có lối đá được định hình nhờ tuyến tiền vệ giàu cả sức sáng tạo lẫn khả năng tranh chấp. So với tuyến giữa "mong manh" của HAGL chiều nay, Than Quảng Ninh mạnh hơn hẳn.

Thiệt thòi cho HAGL còn đến ở việc ưu thế sân nhà có cũng... như không. Dịch Covid-19 khiến cả 7 trận mở màn V-League sẽ diễn ra trên sân không có CĐV. Không có sự cổ vũ của khán giả nhà, HAGL dễ đánh mất hưng phấn, nhất là khi đội bóng trẻ trung này thi đấu dựa nhiều vào cảm hứng.

Nhiều tuần qua, HAGL cũng chủ yếu tập chay, trong khi Than Quảng Ninh đã có 2 trận "làm nóng" ở sân chơi châu Á. Đội bóng đất Mỏ đang có sự tự tin, và hứa hẹn sẽ lấy trọn 3 điểm trên sân Pleiku để có khởi đầu mỹ mãn.

Dự đoán: 1-2