Nhận định CLB TPHCM vs Buriram United: Công Phượng lập công trong màu áo mới?

Tham vọng vươn ra biển lớn châu lục của CLB TPHCM được thể hiện với những bản hợp đồng chất lượng. Lần lượt Công Phượng, Tiến Dũng, Huy Toàn, Văn Sơn, Đức Lương hay những tân binh như Viktor Prodell, Pape Diakite cập bến sân Thống Nhất để giúp CLB TPHCM không chỉ hướng đến ngôi cao ở V-League, mà còn tạo được dấu ấn ở đấu trường châu Á.

Lần đầu tiên, CLB TPHCM dự vòng sơ loại AFC Champions League. Dù việc có mặt ở sân chơi này một phần có được nhờ may mắn do Hà Nội FC bị tước quyền dự sân chơi châu Á (không có đội U15), CLB TPHCM vẫn quyết tâm chứng tỏ thực lực, rằng thành công có được ở mùa giải trước không phải là do may mắn.

CLB TPHCM quyết thắng Buriram.

Đội bóng của HLV Chung Hae Soung chuẩn bị bài bản cho mùa giải này, từ quá trình tập luyện, giao hữu rèn quân đến tuyển chọn cầu thủ. Việc David N'Gog - cựu cầu thủ Liverpool bị "thải loại" vì không đạt điều kiện sức khoẻ cho thấy CLB TPHCM thanh lọc lực lượng rất kỹ càng.

CLB TPHCM cũng lần lượt có 3 trận giao hữu chất lượng với những đội bóng Hàn Quốc như Jeonnam Dragon hay Ulsan Hyundai - đương kim á quân K-League. Không thắng được trận nào, song những màn thử lửa nói trên đã giúp HLV Chung Hae Soung cùng các học trò có màn tập dượt chất lượng, chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy giông bão trước Buriram United tối nay.

Đội bóng á quân Thai League được đánh giá cao hơn CLB TPHCM về kinh nghiệm ở sân chơi châu lục. Buriram từng chơi cực tốt ở vòng bảng AFC Champions League - điều không chỉ CLB TPHCM, mà các CLB V-League cũng hiếm khi làm được. Lực lượng ngoại binh, nội binh đồng đều, đẳng cấp giúp Buriram duy trì vị thế thống trị Thái Lan trong nhiều năm, và chỉ bất ngờ sẩy chân trong cuộc đua vô địch với Chiang Rai mùa trước.

Công Phượng không ngại các đội bóng Thái Lan.

Tuy nhiên, CLB TPHCM cũng không có lý do để "ngán" Buriram. Chiến thắng 1-0 trước Bangkok United mùa trước của Hà Nội FC đã mở đường cho các CLB V-League tiến thêm một bước rất dài. CLB TPHCM khát vọng khẳng định tên tuổi ở sân chơi châu Á. Do vậy, họ sẽ quyết tâm vượt qua đội bóng tên tuổi của Thái Lan để ít nhất cho thấy sự nghiêm túc ở AFC Champions League, chứ không dự giải để... cho có.

Vấn đề của các CLB Việt Nam ở đấu trường châu Á trước nay đều liên quan đến động lực. Giờ động lực lại là điều Công Phượng cùng các đồng đội có thừa.

Trận gặp Buriram cũng là cơ hội để Công Phượng chứng tỏ khả năng. Tiền đạo xứ Nghệ chơi xông xáo, quyết tâm ở hai trận giao hữu vừa qua. Quá trình hoà nhập tích cực cũng tạo cơ sở để Công Phượng đặt dấu ấn tối nay. Dẫu chơi chưa thực sự tốt (chưa ghi bàn, kiến tạo), song cầu thủ sinh năm 1995 có đủ kinh nghiệm để đối đầu với các đội bóng Thái Lan.

Sân Chang Arena là nơi đã chứng kiến kỷ niệm buồn của Công Phượng với cú đá luân lưu hỏng ăn, khiến Việt Nam thất bại trước Curacao ở chung kết King's Cup. Tối nay, Công Phượng sẽ trở lại sân bóng này với vị thế, tâm thế mới. Chỉ cần Công Phượng chơi ổn, CLB TP.HCM sẽ có không ít cơ hội đánh bại Buriram.

Dự đoán: 2-0