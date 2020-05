Người khiến Tuấn Anh lu mờ ở Thiên Trường nói gì về việc được thầy Park chú ý?

Lê Sĩ Minh là người khiến Tuấn Anh lu mờ ở trận đấu giữa Nam Định vs HAGL trên sân Thiên Trường tại vòng loại Cup Quốc gia cách đây 1 tuần. Số 8 của độ bóng thành Nam là người có pha kiến tạo tuyệt đẹp để Mai Xuân Quyết ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Ở trận đấu đó, HLV Park Hang Seo cũng có mặt trên khán đài và chắc chắn ông sẽ có những ấn tượng nhất định về tiền vệ của Nam Định.

Chia sẻ trước thông tin được thầy Park chú ý, Lê Sĩ Minh cho biết, anh hy vọng được thầy Park trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam. Còn nếu không được, anh sẽ vẫn tiếp tục thi đấu cống hiến cho CLB Nam Định.

Chuyến làm khách tại Cẩm Phả của Than Quảng Ninh ở vòng 2 Cup Quốc gia được xem là ngày trở lại của Lê Sĩ Minh, bởi đội bóng đất Mỏ là nơi anh từng gắn bó nửa mùa giải năm ngoái.

Cầu thủ Than Quảng Ninh mà Sĩ Minh đánh giá nguy hiểm nhất chính là Hải Huy.

Video Lê Sĩ Minh chia sẻ trước trận Than Quảng Ninh vs Nam Định (Nguồn Next Sports)