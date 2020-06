Huỳnh Anh viết lời yêu thương ngọt ngào, ngầm tuyên bố không bỏ Quang Hải

Trang cá nhân của Huỳnh Anh xuất hiện bức ảnh chụp từ khán đài sân Gò Đậu kèm những chia sẻ được cho là lời khẳng định tình cảm mà cô dành cho Quang Hải giữa bê bối tình ái của ngôi sao này.

"What type of girl would I be, if I was to leave when you need me most" (Tạm dịch: "Em sẽ là loại con gái thế nào, nếu em rời bỏ khi anh cần em nhất", đây là một câu trong bài hát "What are words"), Huỳnh Anh viết kèm bức ảnh chụp cầu thủ của Hà Nội FC đang thi đấu trên sân.

Huỳnh Anh đến sân cổ vũ Quang Hải.

Hôm qua (23/6), sau khi chuyện riêng tư của Quang Hải bị hacker tung ra, cộng đồng mạng lan truyền cả đoạn tin nhắn được cho là lời chia tay của Huỳnh Anh khi cô không thể chấp nhận bê bối lần này của bạn trai.

Tuy nhiên hành động của Huỳnh Anh hôm nay đã đập tan tất cả những lời đồn đoán và trở thành sự động viên lớn về mặt tinh thần cho Quang Hải giữa những áp lực bên ngoài sân cỏ.

Cô gái này xuất hiện trên sân Gò Đậu, nơi Hà Nội FC có chuyến làm khách trước Becamex Bình Dương, để cổ vũ cho bạn trai. Sau đó là những dòng chia sẻ như lời khẳng định không rời bỏ Quang Hải được đăng lên trang cá nhân.