HLV U23 UAE và Jordan đều tuyên bố quyết thắng

Trận U23 UAE vs U23 Jordan sẽ diễn ra cùng giờ với trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên tối nay. UAE và Jordan chỉ cần hòa nhau có bàn thắng là cả hai giành quyền đi tiếp, bất luận kết quả trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên thế nào.

Tuy nhiên trước giờ bóng lăn, HLV Maciej Skorza của U23 UAE khẳng định không hướng tới 1 điểm ở trận đấu này.

HLV Maciej Skorza của U23 UAE.

“Các cầu thủ cần phải tập trung hoàn toàn ở trận đấu cuối cùng và điều quan trọng là chúng tôi có được chiến thắng để đi tiếp với tư cách đội nhất bảng. Mục tiêu của chúng tôi là chứng tỏ được mình là đội ưu tú của châu Á”, HLV Skorza cho biết.

“Chúng tôi đã chơi một trận khó khăn với U23 Triều Tiên, chúng tôi mất nhiều thời gian cho việc hồi phục.

Bạn có thể thấy rõ những cầu thủ như Ali Saleh và Abdullah Ramadan thi đấu hết sức đến những phút cuối cùng. Chúng tôi cần họ trở lại với nền tảng thể lực tốt nhất. Tôi phải cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ”, chiến lược gia người Ba Lan cho biết thêm.

HLV Maciej Skorza tự tin về khả năng tiến sâu tại giải đấu này của U23 UAE. Ông nói: “Giành chiến thắng trong trận đấu trước là bước quan trọng và tôi rất lạc quan về cơ hội lọt vào vòng tiếp theo, bởi vì chúng tôi có những cầu thủ tài năng mà tôi biết có khả năng đưa chúng tôi tiến xa trong giải đấu này”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Ahmed Abu Ismail của Jordan cảnh báo các học trò về sự khó lường ở trận đấu tối nay.

HLV Ahmed Abu Ismail của U23 Jordan.

“Trong các giải đấu như thế này, bạn không thể chơi để thủ hòa. Điều này quá rủi ro, và các trận đấu có thể thay đổi ngay lập tức. Đó cũng là bản chất của bóng đá. Chúng tôi phải tiếp tục với tâm lý rằng chúng tôi phải giành chiến thắng, còn sau đó nếu chỉ có một trận hòa, mọi thứ cũng vẫn ổn”, HLV Ahmed Abu Ismail cho biết.

U23 Jordan sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của ngôi sao Musa Al Taamari như 2 trận đấu đã qua do CLB APOEL vẫn không nhả người.

Trong khi đó, Mohammed Bani Atieh để ngỏ khả năng ra sân sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với U23 Triều Tiên.