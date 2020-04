HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Nâng cao thể lực cần cả một quá trình bài bản'

“Thể lực là điểm yếu cố hữu của cầu thủ Việt Nam”. Ông Daniel Enriquez, người Uruguay với vỏn vẹn 3 tháng làm việc trên cương vị GĐKT CLB Hà Nội đã đưa ra nhìn nhận như thế. Dưới góc nhìn của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng những đánh giá của vị chuyên gia này phần nào đó phản ảnh chính xác vấn đề của bóng đá nước nhà, đấy là câu chuyện thể lực.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng những gì ông Daniel Enriquez phát biểu khá chính xác về bóng đá chúng ta trong thời điểm này. Thể lực và bài toán giải quyết vấn đề này nó bao hàm nhiều yếu tố liên quan. Nói rộng hơn, thể lực không đảm bảo không chỉ gây khó dễ cho cầu thủ trong khi thi đấu.

Hà Nội FC thử việc 2 chuyên gia nước ngoài trước mùa giải 2020 nhưng đều không thành công.

Bên cạnh đó còn là nguyên nhân dễ gặp chấn thương. Bởi đơn giản khi thể trạng không đáp ứng, chưa rõ về mức độ hay sức chịu đựng của bản thân mình sẽ dễ dẫn đến việc quá tải, hồi phục và rủi ro cao lúc thi đấu.

Chúng ta thấy cầu thủ mình trong thời gian gần đây gặp phải chấn thương rất nhiều. Chấn thương do tranh chấp hay va chạm thì không nói nhưng chính thể lực không đảm bảo nên dễ xảy ra chấn thương. Có nghĩa là đến lúc đó, mọi thứ trong cơ thể cầu thủ không còn đáp ứng được cường độ, không va chạm gì cả cũng chấn thương.

“Hẳn nhiên, thể hình, thể trạng của cầu thủ mình chỉ là tương đối và thấp bé, yếu thế hơn nhiều so với cấp độ châu lục cũng như thế giới. Đó là nguyên do căn bản nhất. Mình chỉ đáp ứng được yêu cầu hay tốt lên so với chính bản thân mình, chứ khó nói đến chuyện tiệm cận về thể lực nếu so sánh như thế. Cơ địa, sức vóc con người của ta ở vào mức độ đó.

Vậy nên, câu chuyện được đặt ra là chế độ dinh dưỡng thế nào để ngày càng cải thiện điều này. Cái này thì cần lộ trình bài bản, dài hơi chứ khó có thể giải quyết nhanh chóng được.

Chúng ta thấy, tại sao có những môn thể thao các VĐV lại ăn uống theo một chế độ dinh dưỡng riêng biệt và khoa học theo chỉ dẫn của chuyên gia dinh dưỡng như thế. Bóng đá cũng vậy thôi. Tuy vậy, để làm chung nhất cho tất cả các cấp độ, các đội tuyển hay rộng ra cả những CLB thì thật khó.

Nói cách khác, với đa phần các đội bóng ở ta chỉ ăn cho no, chứ không thể tất cả ăn ngon được. Chế độ dinh dưỡng chỉ nằm ở hạn lượng chứ chưa được nâng cao về chất. Không nhiều đội bóng hay trung tâm có được quy trình và chế độ ăn uống theo đúng những gì mà cầu thủ bóng đá cần bổ sung cho cơ thể”. HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận vấn đề.

"Thời gian qua chúng ta quan tâm nhiều đến vấn đề cải thiện thể lực trong bóng đá. Theo tôi nhìn nhận chỉ ở vào mức độ quan tâm chứ chưa được coi trọng đúng mức nhất. Vì sao như thế, thử nhìn quanh những đội bóng đang tham gia các giải đấu trong nước thì việc mỗi đội có HLV hay chuyên gia chuyên biệt về thể lực có nhiều không? Câu trả lời là rất ít, có thể nói như vậy.

Chúng ta chỉ huấn luyện thể lực theo kiểu kiêm nhiệm trong BHL hay giao việc này cho một trợ lý nào đó trong đội, dù người này không nắm rõ về công tác huấn luyện thể lực. Phải có được những chuyên gia chuyên biệt về thể lực thì họ mới biết rõ cầu thủ đang có gì, thiếu gì và cần gì để phát huy cái đang có, bổ sung những khiếm khuyết.

Video: Chuyên gia thể lực Park Sung-gyun hướng dẫn tập thể lực tại nhà

Ví dụ, cuối tuần thi đấu thì trong tuần tập ra sao? Đá xong, thì cầu thủ đá chính hồi phục thế nào, cầu thủ dự bị căn chỉnh theo cơ chế nào? Đại loại như thế mà muốn bài bản như thế, nhất thiết phải có HLV thể lực chuyên biệt với giáo án cụ thể".

HLV Hoàng Anh Tuấn chốt lại câu chuyện với khẳng định: “Bóng đá nước nhà muốn giải quyết vấn đề thể lực để ngày càng có nhiều biến chuyển căn cơ hơn thì nhất thiết phải có được sự xuyên suốt, liên tục kết nối từ dưới lên trên, từ CLB lên ĐTQG, từ đào tạo trẻ lên các cấp cấp độ cao hơn. Quan trọng nhất phải đảm bảo một cách cơ bản nhất những yếu tố và điều kiện bao gồm chế độ định dưỡng- chuyên gia thể lực- bác sĩ chuyên ngành”.