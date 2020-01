HLV của Ánh Viên được cho nghỉ việc

Sau khi bị cựu người mẫu Trang Trần "tố" vay 230 triệu đồng nhưng nhiều lần khất không trả, HLV Đặng Anh Tuấn - đội tuyển bơi lội Việt Nam và là HLV trực tiếp dẫn dắt kình ngư Ánh Viên, đã bày tỏ nguyện vọng xin không huấn luyện Ánh Viên trong thời gian tới.

HLV Đặng Anh Tuấn.

"Hiện nay, ông Tuấn là viên chức, trưởng bộ môn bơi lội của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh An Giang. Trong thời gian tới Sở VH-TT&DL An Giang sẽ hoàn tất các thủ tục theo quy trình để cho ông Tuấn nghỉ việc", ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang chia sẻ trên báo Tuổi trẻ.

HLV Đặng Anh Tuấn đã xin rời khỏi ngành thể thao An Giang và bày tỏ nguyện vọng bằng miệng cũng sẽ không làm HLV đội tuyển bơi Việt Nam nữa. Như vậy, nhiều khả năng sau Tết Nguyên đán 2020, Ánh Viên sẽ có HLV mới.