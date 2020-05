Theo GĐĐH Nguyễn Quốc Tuấn của Hà Nội FC, sân Hàng Đẫy đã được cơ quan chức năng "bật đèn xanh" để các CĐV vào sân xem trận Hà Nội FC vs Đồng Tháp vào 19h ngày 31/5 tới. Chỉ có một lượng vé nhất định được phát hành và các CĐV phải tuân thủ chỉ dẫn an toàn (rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt).

Do số CĐV đến sân ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Đồng Tháp được dự đoán không nhiều, việc mở cửa đón khán giả cũng là cơ hội để ban tổ chức sân và đội ngũ an ninh tập dượt.

Vòng 3 V-League, Hà Nội FC sẽ tiếp đón HAGL ở Hàng Đẫy. Nếu sân đấu tiếp tục được đón khán giả, ban tổ chức sẽ đối diện với thách thức an ninh và sức khỏe lớn hơn nhiều.

CĐV Hà Nội FC được vào sân theo dõi trận đấu trên sân Hàng Đẫy.

Vòng loại Cúp Quốc gia 2020 cuối tuần qua đã chứng kiến rất nhiều CĐV được đến sân, lần đầu tiên sau 2 tháng nghỉ thi đấu do dịch COVID-19. Trận đấu giữa Nam Định và HAGL ở sân Thiên Trường thu hút hơn 10.000 khán giả, được cộng đồng quốc tế chú ý.

Đây cũng là hình ảnh khẳng định chiến thắng bước đầu trong cuộc chiến với dịch bệnh của COVID-19, giúp bóng đá Việt Nam gây thiện cảm và đến gần hơn với khán giả quốc tế. Ngoài Thiên Trường, nhiều sân bóng trên khắp cả nước như Cao Lãnh, Bà Rịa cũng chứng kiến các CĐV đến theo dõi.

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia cuối tuần này sẽ có nhiều trận đấu đáng chú ý như Hà Nội FC vs Đồng Tháp, Than Quảng Ninh vs Nam Định, CLB TPHCM vs SHB Đà Nẵng hay Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa.