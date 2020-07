Giải đấu từng phát hiện Tuấn Anh, Xuân Trường có số đội tham dự kỷ lục

Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc (U11) thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Cơ quan trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) cùng LĐBĐ Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức đã liên tiếp thành công trong 23 năm qua.

Giải đấu đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, người hâm mộ trên toàn quốc và là sự kiện thể thao bổ ích dành cho các em thiếu niên. Từ giải đấu này nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện và có nhiều cống hiến đáng kể cho nền bóng đá nước nhà như cầu thủ Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh...

Tiếp nối thành công đó, năm nay, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, VFF cùng Công ty Cổ phần sữa quốc tế IDP phối hợp tổ chức Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu Phàm 2020. Giải đấu năm nay ghi nhận số lượng đăng ký tham gia kỷ lục lên tới 46 đội bóng Nhi đồng.

Duy Mạnh, Đình Trọng tham dự họp báo.

Vòng loại của giải được chia thành 4 khu vực trên cả nước từ ngày 11/7 đến 26/7/2020.

Bảng I tổ chức tại Phú Thọ từ ngày 11 đến 21/7/2020 gồm các đội: Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Than Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Dutch Lady, Hà Nôi, Phù Đổng, VietFootball, Hải Dương, Hải Phòng.

Bảng II tổ chức tại Đà Nẵng (SHB Đà nẵng) từ ngày 16 đến 26/7/2020 gồm các đội: Blue Sky, Bắc Ninh, CLB Bóng đá Phố Hiến, Hưng Yên, Thái Bình, TP. Thanh Hoá, SLNA, T&T VSH, Hà Tĩnh, Huế, SHB Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Bảng III tổ chức tại Ninh Thuận từ ngày 18 đến 26/7/2020 gồm các đội: Dream Football Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Lộc An - Bảo Lâm, Đồng Nai, Bình Dương, Hải An Tây Ninh.

Bảng IV tổ chức tại Hồ Chí Minh (Trung tâm TDTT Thống Nhất) từ ngày 13 đến 23/7/2020 gồm các đội: Văn Tâm – Đồng Nai, CLB Sài Gòn, Navy Phú Nhuận, Keep and Fly Ngọc Hùng, Thanh Khiết Q8, Thăng Long FC, CLB Long An, Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

VCK của giải sẽ được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ ngày 17 đến 30/8/2020 với sự góp mặt của 16 đội bóng, trong đó có 15 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại và đội chủ nhà.