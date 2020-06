Futsal VĐQG 2020: Khánh Hòa nhọc nhằn đánh bại Cao Bằng

Các CĐV của Sanvinest Sanna Khánh Hòa phải nín thở, chờ đợi tới giây cuối cùng của trận đấu để chứng kiến đội chủ nhà vượt qua các cầu thủ trẻ Cao Bằng của HLV Nguyễn Bảo Quân với tỉ số 1-0.

Bàn thắng duy nhất do Pi Năng Thái An thực hiện, giúp đội bóng của HLV Đặng Đình Khang tiến một bước tới tấm vé đầu tiên vào chơi tại VCK của giải futsal HDBank VĐQG 2020, do VOV và VFF phối hợp tổ chức.

Pi Năng Thái An cướp bóng từ chân đối thủ và dứt điểm thành bàn ngay trong hiệp 1, giúp các cầu thủ chủ nhà tự tin, đứng vững trước áp lực mạnh mẽ mà các cầu thủ Cao Bằng tạo về phía thủ môn Hữu Phúc. Hàng loạt cơ hội ghi bàn trôi qua chân Trung Vinh, Huỳnh Mi Woen, Tấn Phước, Hoài An trong cả 2 hiệp đấu.

Sanvinest Sanna Khánh Hòa chật vật giành chiến thắng trước Cao Bằng.

Cũng trong chiều nay diễn ra các trận đấu của vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2020, do VOV và VFF phối hợp tổ chức, giữa Vietfootball với tân binh Hưng Gia Khang Đắk Lắk và Tân Hiệp Hưng với Quảng Nam.

Tham dự cuộc đua tại vòng loại năm nay có tổng cộng 6 CLB, gồm: Sanna Khánh Hoà, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Quảng Nam, Viet Football và đội lần đầu tiên tham dự là CLB Hưng Gia Khang Đắk Lắk. 6 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng, chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất tham dự Giai đoạn II của giải.

Giai đoạn II gồm 10 đội, trong đó có 6 đội có thứ hạng từ 1 đến 6 tại giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2019: Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hoà, Kadiachain Sài Gòn FC, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc và 04 đội vượt qua Vòng loại. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.

Giai đoạn vòng loại diễn ra từ 1/6 đến 9/6/2020 trong khi giai đoạn II được tổ chức từ 14/6 đến 5/7/2020 (lượt đi) và từ 5/9 đến 26/9/2020 (lượt về).

Sanvinest Sanna Khánh Hòa ra quân thắng lợi.

Nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang- TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được chọn là nơi diễn ra cuộc đua tranh tại vòng loại và lượt đi giai đoạn II. Lượt về giai đoạn II sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Quận 11, TP.HCM.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, các Giải Quốc gia Futsal có sự phối hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng với nhà tài trợ HDBank và các nhà tài trợ khác, qua đó giúp Futsal Việt Nam tiến những bước vững chắc.

Liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức giải đấu, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đồng Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh:

"Năm nay giải đấu thu hút được nhiều sự quan tâm của không chỉ trong nước mà từ các cơ quan truyền thông trên thế giới. Bởi đây là giải đấu hiếm hoi được tổ chức trong bối cảnh cả thế giới đang phòng chống Covid-19. Công tác phòng chống dịch cũng được Ban tổ chức quan tâm để đảm bảo an toàn cho cầu thủ và khán giả.

Trước khi trận đấu khởi tranh, khu vực nhà thi đấu được phun khử khuẩn toàn bộ. Chúng tôi tính toán lượng khán giả vào sân, kiểm tra thân nhiệt và đảm bảo khoảng cách để đảm bảo cho khán giả cổ vũ sân chơi náo nhiệt nhưng vẫn an toàn".

Tất cả hơn 100 trận đấu của mùa giải năm nay sẽ được tường thực trực tiếp trên kênh VTC3, VFF Channel và các nền tảng khác của VOV.

Các khán giả, NHM có thể tự do vào cửa để theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng, với điều kiện phải mang khẩu trang và tiến hành các bước phòng dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.