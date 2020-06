Đại chiến Hà Nội FC vs HAGL: Ban tổ chức quyết liệt chống pháo sáng

Tâm điểm vòng 3 V-League 2020 cuối tuần này là màn so tài giữa Hà Nội FC và HAGL. Đây luôn là cặp đấu thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Do đó, ban tổ chức sân Hàng Đẫy sẽ phối hợp với công an thành phố Hà Nội để đảm bảo an ninh an toàn trước, trong và sau trận đấu, cũng như phân luồng giao thông phục vụ khán giả đến sân.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T Võ Lê Trung cho biết sẽ có khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ. Vị lãnh đạo đơn vị chủ quản của Hà Nội FC cũng khẳng định BTC sẽ tăng cường nghiêm ngặt các biện pháp ngăn chặn các đồ vật cấm, đặc biệt chất nổ, pháo sáng.

Trận Hà Nội FC vs HAGL là tâm điểm vòng 3 V-League.

Ngoài công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu, ban tổ chức tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến có khoảng 10.000 vé được bán ra cho khán giả vào sân xem trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL, tương đương khoảng 50% sức chứa sân Hàng Đẫy.

"Trước trận đấu 2 ngày, chúng tôi sẽ phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên sân vận động. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tuyên truyền rộng rãi tới khán giả khi tới sân sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát trùng và khuyến cáo người hâm mộ nên đeo khẩu trang trước, trong và sau trận đấu", ông Võ Lê Trung cho biết.

"Với ban quản lý sân vận động Hàng Đẫy, chúng tôi yêu cầu vệ sinh ghế ngồi sạch sẽ và bố trí lực lượng trực mở cổng, cửa phục vụ công tác kiểm soát bảo vệ hai tiếng rưỡi trước giờ thi đấu. Chúng tôi khuyến cáo người hâm mộ nên đến sân sớm để được hỗ trợ tốt nhất, tránh đến sát giờ thi đấu sẽ gây ùn tắc cục bộ và chậm giờ vào sân cổ vũ cho cả hai đội".

Trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL diễn ra vào 19h ngày 6/6.