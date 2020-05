Cúp Quốc gia: Thủ môn sai lầm ngớ ngẩn, Long An 'ôm hận' ở loạt luân lưu

Video: An Giang loại Long An, giành quyền vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia

Trận đấu giữa An Giang và Long An ở vòng loại Cúp Quốc gia có những diễn biến rất kịch tính. Long An mở tỉ số nhưng sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn đội khách khiến họ mất lợi thế dẫn bàn chỉ sau đó vài phút.

Trời đổ mưa lớn trong hiệp hai, mỗi đội ghi thêm một bàn thắng và đưa trận đấu về loạt luân lưu. Thủ môn Mạnh Cường của đội chủ nhà trở thành người hùng với pha cản phá ở cú sút cuối cùng của Long An. An Giang giành quyền vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia.