CĐV chen nhau nhét tiền qua khe cửa mua vé trận Nam Định vs HAGL

Video: CĐV sốt ruột, chen nhau nhét tiền qua khe cửa mua vé trận Nam Định vs HAGL

Thời tiết nắng nóng ở Nam Định không ngăn cản được nhiệt huyết của các CĐV. 2 tháng "đói" bóng đá trong nước lẫn quốc tế khiến khán giả càng quyết tâm sở hữu cho được tấm vé vào sân theo dõi trận đấu giữa Nam Định và HAGL, diễn ra vào 18h tối nay (23/5).

Ban tổ chức sân dự kiến sẽ bán khoảng 10.000 vé. Do khuyến cáo về khoảng cách an toàn giữa các CĐV, nên chỉ một nửa số vé được bán ra (so với sức chứa 20.000 của sân Thiên Trường). Các khán giả vào sân sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, tránh tiếp xúc gần.

Ngoài Thiên Trường, một loạt sân bóng cũng sẽ mở cửa đón khán giả ở vòng loại cúp Quốc gia, trong đó có sân Hà Tĩnh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay sân Trung tâm đào tạo bóng đá PVF của Phố Hiến FC.