Cầu thủ U23 Trung Quốc tiếc đến mất ngủ, viết thư tay 3 nghìn chữ an ủi HLV

U23 Trung Quốc hoàn toàn trắng tay ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thầy trò HLV Hao Wei không vượt qua được vòng bảng và là đội duy nhất không ghi được bàn thắng nào, không giành được điểm nào.

Thành tích kém cỏi này không phải là điều bất ngờ đối với bóng đá Trung Quốc. Đội tuyển U23 Trung Quốc tham dự giải châu lục mà không có nhiều hi vọng bởi họ vốn không được đánh giá cao về năng lực, lại rơi vào bảng "tử thần" với sự góp mặt của những đội bóng hàng đầu là U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Iran.

U23 Trung Quốc thất bại toàn tập ở VCK U23 châu Á 2020.

Dù vậy, HLV Hao Wei và các học trò có lý do để tiếc nuối ở cả ba trận thua. Chơi lép vế so với đối thủ nhưng nếu may mắn hơn một chút, U23 Trung Quốc lẽ ra có thể giành được ít nhất một trận hòa. Cả bốn bàn thua mà đội bóng này phải nhận đều đến ở thời điểm cuối hiệp đấu và bù giờ, trong đó có hai quả phạt đền.

Chia sẻ trên tờ Guangri Sports, hậu vệ Huang Zhengyu tiết lộ rằng anh bị mất ngủ sau các trận đấu vì tiếc nuối. Anh là một trong những người không kìm được nước mắt sau khi U23 Trung Quốc thua U23 Iran và kết thúc vòng bảng trắng tay.

Thậm chí Huang Zhengyu và các đồng đội còn viết thư tay, dài đến hơn ba nghìn chữ, gửi tới HLV trưởng Hao Wei và các thành viên ban huấn luyện để chia sẻ về trận đấu cũng như an ủi lẫn nhau.

"HLV Hao Wei rõ ràng phải chịu sức ép rất lớn, nhưng ông ấy không bao giờ đẩy nó sang chúng tôi. Thầy Hao Wei luôn cố gắng giảm áp lực cho các cầu thủ", Huang Zhengyu cho biết. Theo cầu thủ 22 tuổi của CLB Guangzhou R&F, suốt giải đấu, HLV Hao Wei luôn khuyên anh và đồng đội không nên đọc báo hay lên mạng để tránh áp lực từ những chỉ trích.

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Trung Quốc cũng nhận được những lời khen sau trận ra quân gặp U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên sau trận thua thứ hai và bị loại sớm, HLV Hao Wei và các học trò tiếp tục bị dư luận chê bai, công kích.