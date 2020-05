Bóng đá Việt Nam trở lại kịch tính, bất ngờ sau COVID-19

Cả thế giới ngưỡng mộ Thiên Trường

Việc ban tổ chức xếp trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai đá riêng một ngày là sự bố trí hoàn hảo cho sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau hơn hai tháng nghỉ tránh dịch COVID-19. Cuộc so tài trên sân Thiên Trường là sự kiện đặc biệt của bóng đá thế giới khi trận đấu này mở cửa cho khoảng 10 nghìn khán giả, tương đương một nửa sức chứa của các khán đài.

Sân Thiên Trường đón 1 vạn khán giả vào xem trận đấu giữa Nam Định và HAGL.

Người hâm mộ bóng đá Nam Định, trong ngày được giải tỏa cơn khát bóng đá mùa COVID-19, vẫn thể hiện vẻ đẹp vốn có của tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Màn trình diễn của các CĐV đội bóng thành Nam càng tô điểm cho dấu ấn đáng tự hào của bóng đá Việt Nam.

Ấn tượng từ màn trình diễn của các khán giả trên sân Thiên Trường thậm chí còn lớn hơn cả chất lượng chuyên môn của trận đấu.

10/10 sân mở cửa đón khán giả

Không chỉ trận mở màn, 9 trận đấu còn lại của vòng loại Cúp Quốc gia diễn ra trong hai ngày tiếp theo đó cũng đón khán giả vào sân.

Quyết định mở cửa được đưa ra muộn nhất là trường hợp ở sân Cao Lãnh trong trận đấu giữa Đồng Tháp và Hải Phòng. Thông báo cho phép cổ động viên vào sân chỉ được ban tổ chức đưa ra trước trận đấu một ngày.

Toàn bộ 10 sân đấu ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020 đều mở cửa đón khán giả.

Dù số lượng khán giả ở mỗi sân không quá 3 nghìn người (trừ sân Thiên Trường), việc toàn bộ 10 sân đấu mở cửa đón CĐV là lời khẳng định đanh thép cho thông điệp "cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại".

Tuy nhiên trong niềm vui và sự tự hào khi bóng đá Việt Nam trở lại, người hâm mộ vẫn tạo ra những hình ảnh đáng lo ngại. Ban tổ chức các trận đấu phải chuẩn bị rất kỹ các phương án phòng chống dịch, nhưng có bộ phận không nhỏ các CĐV không tuân thủ đầy đủ, ví dụ như rất nhiều CĐV không đeo khẩu trang trên khán đài.

"Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ tự giác hơn, vì sức khỏe cộng đồng cũng như sự phát triển của bóng đá nước nhà”, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nhắn gửi người hâm mộ cả nước.

Kịch tính, bất ngờ đến từ các CLB Hạng Nhất

Các đội bóng mạnh của V-League được đặc cách không tham dự vòng loại Cúp Quốc gia nhưng không vì thế mà lượt trận đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam thiếu đi tính hấp dẫn. Người hâm mộ được chứng kiến những diễn biến kịch tính và bất ngờ, dù chất lượng chuyên môn của các trận đấu chưa cao do các CLB vừa trải qua quãng nghỉ dài.

Cú sốc lớn nhất là việc đội đầu bảng V-League Sài Gòn FC bại trận trước Bà Rịa Vũng Tàu, CLB chỉ mới giành quyền lên giải Hạng Nhất. Các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã cống hiến màn trình diễn đầy thuyết phục khi đánh bại đội bóng của ông bầu kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành với tỉ số 2-1.

Trận đấu giữa Phố Hiến và Thanh Hóa có kết thúc kịch tính.

Thầy trò HLV Trần Minh Chiến không phải đại diện duy nhất của giải Hạng Nhất quật ngã đối thủ đến từ V-League. Đồng Tháp gây bất ngờ khi loại Hải Phòng với chiến thắng 3-1, nhờ cú đúp chỉ sau 11 phút bóng lăn của Trương Huỳnh Anh Khoa và 1 bàn của Võ Thanh Hậu.

Trong khi đó, sự kịch tính xuất hiện trên sân An Giang và PVF. Trận đấu giữa An Giang và Long An, hai CLB Hạng Nhất, là màn rượt đuổi tỉ số, trong đó không đội nào duy trì được thế dẫn bàn đến 10 phút. Cuối cùng, An Giang giành quyền đi tiếp nhờ pha cản phá luân lưu ở lượt quyết định của thủ môn Mạnh Cường.

Trận đấu bùng nổ cảm xúc nhất có lẽ là màn so tài giữa Phố Hiến và Thanh Hóa, tái hiện trận play-off cuối mùa trước. Khi các khán giả đang chờ đến loạt luân lưu, Hoàng Đình Tùng đã ghi bàn thắng quyết định cho đội khách ở những giây cuối cùng.