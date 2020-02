B.Bình Dương sa thải HLV trưởng trước thềm V-League 2020

Cuối mùa giải 2019, do trợ lý Nguyễn Thanh Sơn không muốn nắm vai trò HLV trưởng nên lãnh đạo CLB B.Bình Dương đã mời chuyên gia nước ngoài về huấn luyện. HLV Carlos Oliveira - người mang hai quốc tịch Brazil và Mỹ - đã đến Thủ Dầu Một đảm đương vị trí thuyền trưởng bắt đầu từ cuối tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, do chưa hiểu bóng đá Việt Nam nên cách huấn luyện của vị chuyên gia nước ngoài này rất khác biệt, thậm chí trái ngược hoàn toàn so với những gì các cầu thủ ở B.Bình Dương đã được “thọ giáo” từ những HLV tiền nhiệm, do đó ông gặp phải không ít lời phàn nàn.

Điều này khiến nhiều người cảm thấy lo lắng cho B.Bình Dương ngay thời điểm chuẩn bị cho mùa giải V-League 2020. Thậm chí, việc ra đi sớm của HLV Carlos Oliveira cũng đã được dự báo.

HLV Carlos Oliveira bị sa thải.

Cách đây vài ngày, với lý do không đầy đủ hồ sơ để hoàn tất thủ tục pháp lý, HLV Oliveira đã được lãnh đạo B.Bình Dương sớm thanh lý hợp đồng ngay trước khi mùa giải mới khởi tranh, đồng thời trợ lý Nguyễn Thanh Sơn đã được đôn trở lại vai trò HLV trưởng của đội bóng đất Thủ.

