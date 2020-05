AFC tự hào: 'Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên đưa bóng đá trở lại'

Sau 2 tháng nghỉ thi đấu do dịch COVID-19, bóng đá Việt Nam chính thức trở lại với 10 trận đấu ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2020. Đặc biệt hơn, trận đấu giữa Nam Định và HAGL còn là trận đầu tiên trên thế giới mở cửa đón hơn một vạn khán giả vào sân sau đại dịch.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa tin về sự kiện này, đồng thời khẳng định Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên đưa bóng đá trở lại mạnh mẽ. "Các giải đấu bóng đá đã trở lại Việt Nam cuối tuần qua với loạt trận ở Cúp Quốc gia, giúp Việt Nam trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên nối lại bóng đá sau đại dịch COVID-19.

Bóng đá Việt Nam xuất hiện trên trang AFC.

Trong khi nhiều CLB hàng đầu, trong đó có Hà Nội FC, chỉ tham dự từ vòng 2, giải đấu đã bắt đầu từ thứ Bảy với chiến thắng 2-0 của Nam Định trước HAGL.

Một đội V-League khác là Sài Gòn lại bất ngờ bị loại sau trận thua trước Bà Rịa Vũng Tàu. An Giang vượt qua Long an trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2-2. Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An cùng chiến thắng trước Huế và Bình Định. 5 trận đấu còn lại sẽ diễn ra vào hôm nay", AFC tường thuật.

AFC nhấn mạnh K-League là giải châu Á đầu tiên được nối lại sau đại dịch, nhưng khác với bóng đá Việt Nam, K-League vẫn chưa thể mở cửa cho khán giả vào sân. Bầu không khí sôi động ở Việt Nam là giấc mơ với nhiều cầu thủ trên thế giới hiện tại. Ở châu Âu, các giải VĐQG sẽ phải đá ở sân không khán giả. Sự có mặt của các CĐV sẽ là viễn cảnh rất xa.

Vòng 2 cúp Quốc gia sẽ được khởi tranh vào cuối tuần này, với nhiều trận đấu đáng chú ý như CLB TPHCM gặp SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh gặp Nam Định hay Hà Nội FC gặp đội thắng trong trận đấu giữa Đồng Tháp và Hải Phòng.