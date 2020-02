Nếu Hà Nội FC và Becamex Bình Dương giúp bóng đá Việt Nam "nở mày nở mặt" khi lọt vào chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á năm 2019, cả hai đại diện V-League đá AFC Cup mùa này là CLB TPHCM và Than Quảng Ninh lại gây thất vọng lớn ở trận mở màn.

Nếu trận hoà 2-2 trước Yangon United của CLB TPHCM có thể thông cảm do Công Phượng cùng đồng đội bị đổi lịch phút chót, phải chuyển trận đấu từ sân nhà sang sân khách, thất bại 1-4 của Than Quảng Ninh trước Bali United rất khó bào chữa. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng nhận thẻ đỏ phút thứ 4 và để đối thủ đè bẹp trong hiệp 2.

CLB TPHCM đã có mặt ở Singapore.

Nếu CLB TPHCM và Than Quảng Ninh tiếp tục gặp bất lợi ở lượt đấu này, nguy cơ phải chia tay giải từ vòng bảng sẽ hiển hiện trước mắt. Khó khăn hơn nữa cho hai đội bóng Việt Nam khi họ tiếp tục phải làm khách và gặp những đối thủ đáng gờm nhất ở bảng đấu của mình.

CLB TPHCM chạm trán Hougang United của Singapore, còn Than Quảng Ninh phải so tài với Ceres Negros - đội bóng mạnh nhất Philippines.

CLB TPHCM hành quân với Singapore trong nỗi lo bệnh dịch. Trao đổi với VTC News, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng khẳng định toàn đội bị động trước những thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). CLB TPHCM xin hoãn trận đấu, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành khiến Singapore phải nâng cảnh báo lên mức cam, nhưng rốt cục không có điều gì xảy ra.

Trong quá khứ, các đại diện Singapore thường xuyên gây khó khăn cho CLB Việt Nam ở sân chơi châu lục. Home United từng đánh bại Than Quảng Ninh. Mùa trước, Tampines Rovers cũng suýt thắng Hà Nội FC.

CLB TPHCM thoát thua ở Yangon.

CLB TPHCM còn lên đường với lực lượng sứt mẻ. Chấn thương của Matias Jadue và Viktor Prodell khiến kế hoạch của HLV Chung Hae Seong đảo lộn. Đội bóng áo đỏ chỉ còn Papa Diakite và Amido Balde là những ngoại binh khoẻ mạnh.

Ngoài ra, các tân binh vẫn chưa hoà nhập tốt. Dù ghi bàn gỡ hoà trên đất Myanmar, song Công Phượng mới chơi ở mức tròn vai.

Tương tự CLB TPHCM, Than Quảng Ninh rất khó thắng Ceres Negros. Mạc Hồng Quân cùng đồng đội chỉ có một ngày làm quen với mặt cỏ nhân tạo của sân Rizal Memorial. Than Quảng Ninh vừa mất chân sút chủ lực Diego Fagan, vừa không có cảm giác bóng tốt do nghỉ thi đấu lâu.

Đội bóng đất mỏ xuống sức cực nhanh trước Bali United ở trận trước. Muốn vượt qua Ceres, Than Quảng Ninh cần cải thiện nền tảng thể lực và "vá víu" những lỗ hổng phòng ngự càng sớm càng tốt.

Ngày giờ Trận đấu Trực tiếp AFC CUP 2020 25/02 18:30 Hougang United - TP HCM FC 25/02 18:30 Ceres - Than Quảng Ninh

