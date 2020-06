Tổng Giám đốc Next Media: Hy vọng đưa cầu thủ Việt Nam sang Đức thi đấu

Tổng giám đốc Next Media Nguyễn Trung Kiên có những chia sẻ về việc hợp tác toàn diện với Bundesliga trong năm năm tới. Next Media vừa công bố sở hữu bản quyền truyền thông của giải vô địch Đức, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Bundesliga.

- Vì sao Next Media quyết định hợp tác với Bundesliga? So với các giải đấu khác tại châu Âu, Bundesliga có những nét hấp dẫn như thế nào?

Trong những năm qua, Next Media đã đạt nhiều lĩnh vực bản quyền và truyền thông các giải đấu trong nước cũng như khu vực. Với mong muốn đưa tới khán giả Việt Nam những giải đấu tầm cỡ thế giới, đồng thời khẳng định vị thế và năng lực của mình, chúng tôi đã xúc tiến đàm phán với Bundesliga để sở hữu bản quyền giải đấu này.

Bundesliga nổi tiếng với lối đá hiện đại, hấp dẫn. Với trung bình 3,2 bàn thắng mỗi trận- cao nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, người hâm mộ Việt Nam có thể kỳ vọng vào những trận đấu sôi động, nhiều bàn thắng của giải đấu này. Ngoài ra, đây cũng là giải đấu có lượng khán giá trung bình đến sân cao nhất thế giới với khoảng hơn 42 nghìn cổ động viên đến sân mỗi trận.

Video: Tổng giám đốc Next Media chia sẻ về sự hợp tác với Bundesliga

- Quá trình đàm phán với Bundesliga diễn ra như thế nào? Ông có thể tiết lộ giá trị bản quyền của giải đấu này?

Bản thân tôi đã từng đến Đức vài lần, mỗi lần lại gặp những câu chuyện thú vị về bóng đá Đức. Đến tháng 8 năm ngoái, đại diện Bundesliga mời Next Media đến dự trận Siêu Cúp tại Signal Iduna Park. Tại đó chúng tôi đã có những buổi họp với các lãnh đạo cấp cao của giải đấu và bắt đầu quá trình “tìm hiểu” nhau.

Cho đến năm nay, chúng tôi đã hoàn thành tất cả các thủ tục và ký kết thành công với Bundesliga để sở hữu bản quyền tại Việt Nam.Chúng tôi không thể tiết lộ giá trị bản quyền giải đấu. Tuy nhiên, Next Media tin rằng giá trị mà Bundesliga mang lại sẽ lớn hơn những con số trên giấy tờ. Cùng với Bundesliga, chúng tôi sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ đối với khán giả Việt Nam.

- Thông thường, các đơn vị chỉ mua bản quyền các giải đấu châu Âu với thời hạn 3 năm. Lý do nào khiến Next Media quyết định mua tới 5 năm?

Chúng tôi luôn hướng tới một sự hợp tác toàn diện và dài hạn với Bundesliga. Không chỉ trong vấn đề bản quyền truyền hình, Next Media kỳ vọng thỏa thuận này sẽ góp phần phát triển bóng đá Việt Nam thông qua việc hợp tác đào tạo với Bundesliga. Chúng tôi tin rằng việc đạt thỏa thuận hợp tác với Bundesliga trong vòng 5 năm là bước đột phá trong lĩnh vực bản quyền bóng đá tại Việt Nam.

- Sau khi công bố bản quyền AFF Suzuki Cup, Next Media tiếp tục công bố bản quyền Bundesliga, một giải đấu hàng đầu trên thế giới. Ông có thể chia sẻ về các dự định, kế hoạch sắp tới của Next Media? Liệu có còn dự án lớn nào khác mà Next Media đang quan tâm?

Người Việt Nam có đam mê cuồng nhiệt, có tình yêu sâu sắc với trái bóng tròn. Ý thức được điều này, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình nhằng đem tới cho người hâm mộ những giải đấu thể thao hấp dẫn nhất. Bundesliga là giải đấu sôi động bậc nhất thế giới, với những nét đặc sắc mà chúng ta khó có thể bắt gặp ở các giải bóng đá khác, chắc chắn sẽ thỏa mãn nhu cầu: “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” của khán giả Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Kiên, TGĐ Next Media

Với tiền đề là bản quyền AFF Suzuki Cup tại 4 nước, và giờ đây là Bundesliga trong 5 năm, vị thế của Next Media trong lĩnh vực bản quyền thể thao đã được nâng lên rõ rệt. Đây là bước đệm quan trọng để chúng tôi tiếp cận những "sân khấu" tầm cỡ thế giới trong tương lai.

Sở hữu bản quyền Bundesliga là cột mốc đáng nhớ với Next Media. Song chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó. Với phương châm mang tới những giá trị tốt đẹp, những trải nghiệm đỉnh cao dành cho người hâm mộ Việt Nam, Next Media sẽ tiếp tục nỗ lực để sở hữu bản quyền những giải đấu thể thao quốc tế phục vụ khán giả cả nước.

- Trong thông cáo báo chí của Next Media có nhắc đến vấn đề hợp tác với Bundesliga nhằm phát triển bóng đá Việt Nam, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ? Ông có thể chia sẻ chi tiết hơn về vấn đề này?

Bundesliga là giải vô địch quốc gia hàng đầu tại châu Âu, với những câu lạc bộ tầm cỡ thế giới như Bayern Munich, Dortmund,...Đức hiện là quốc gia có nền bóng đá phát triển bậc nhất trên thế giới, đặc biệt trong công tác đào tạo trẻ. Với sự hợp tác này, chúng tôi mong muốn Bundesliga sẽ chuyển giao kinh nghiệm đào tạo cùng việc tổ chức các hội thảo chuyên sâu về bóng đá tại Việt Nam.

Xa hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng phía Bundesliga sẽ có những kế hoạch hỗ trợ dài hơi như mở trung tâm đào tạo trẻ tại Việt Nam hay những chuyến giao lưu, cọ sát tại Đức dành cho các tài năng trẻ của Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ của Việt Nam được tiếp cận với nền tảng bóng đá bài bản, tân tiến bậc nhất thế giới.

Tôi tin rằng, trong tương lai, chúng ta sẽ có thêm nhiều ngôi sao bóng đá tầm cỡ, đủ sức thi đấu ở các giải bóng đá hàng đầu, đóng góp vào thành công của bóng đá nước nhà.

- Để đẩy mạnh hình ảnh của giải đấu tại Việt Nam, bên cạnh việc phát sóng các trận đấu, Next Media còn có những kế hoạch, hoạt động gì khác không thưa ông? Mời các CLB Bundesliga sang thi đấu giao hữu chẳng hạn?

Để hình ảnh giải đấu được đưa tới đông đảo người hâm mộ Việt Nam, việc truyền thông, quảng bá giải đấu là công việc được Next Media chú trọng. Chúng tôi có những kế hoạch Marketing bài bản, và sẽ triển khai một cách đồng bộ và sâu rộng nhằm đưa Bundesliga tới gần hơn với khán giả Việt Nam.

Bên cạnh đó, rất nhiều đội bóng và cầu thủ tại Bundesliga nhận được sự yêu mến, quan tâm của khán giả Việt Nam. Chính vì vậy, sự hiện diện của họ tại đất nước của chúng ta chắc chắn sẽ tạo được một cú hích đối với giải đấu. Trong tương lai, chúng tôi nỗ lực để mời các đội bóng tại Bundesliga tới Việt Nam đá thi đấu giao hữu.

- Được biết đây là lần đầu tiên một đơn vị truyền thông tư nhân tại Việt Nam sở hữu bản quyền của một giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Vậy Next Media có những lợi thế gì khi khai thác bản quyền Bundesliga so với các đơn vị và các giải đấu khác?

Dù có tuổi đời còn non trẻ song Next Media đã đạt được nhiều dấu ấn trong lĩnh vực truyền thông, thể thao tại Việt Nam. Với năng lực đã được chứng minh, Next Media tin rằng chúng tôi sẽ mang tới khán giả Việt Nam những trải nghiệm bóng đá đỉnh cao.

Lấy đổi mới làm trọng tâm, chúng tôi nhận thấy mình có nhiều nét tương đồng với Bundesliga, giải đấu nổi tiếng về việc áp dụng công nghệ và kỹ thuật trong phát sóng cũng như quảng bá hình ảnh. Đồng thời, hiện Next Media đang là đối tác của nhiều đơn vị truyền hình, đồng thời sở hữu hệ thống kênh digital lớn mạnh.

Đây là nền tảng thuận lợi để Next Media có thể truyền tải những trận đấu, khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bundesliga tới với đông đảo khán giả Việt Nam. Cùng với đó, bằng việc áp dụng kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực khai thác bản quyền, Next Media sẽ mở ra cơ hội cho các đối tác quan tâm đến bóng đá.

- Next Media sẽ trình chiếu các trận đấu của Bundesliga trên những nền tảng nào? Nhiều đơn vị truyền hình ở Việt Nam từng bị phạt rất nặng khi để xảy ra tình trạng phát sóng bóng đá không có bản quyền. Ông nghĩ sao về vấn đề này, và giải pháp của Next Media khi phát sóng Bundesliga là gì?

Hiện tại chúng tôi đang làm việc với một vài đối tác và sẽ sớm công bố nền tảng phát sóng trong thời gian tới. Mục tiêu của chúng tôi là đưa các trận đấu của Bundesliga tới đông đảo khán giả Việt Nam, cùng với đó là những trải nghiệm bóng đá đỉnh cao với người hâm mộ.

Về vấn đề bản quyền phát sóng, hiện Next Media đang là đối tác với nhiều đơn vị truyền hình cũng như mạng xã hội tại Việt Nam như Facebook, Youtube, Dailymotion. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để bảo vệ chặt chẽ bản quyền phát sóng của giải đấu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thưởng thức Bundesliga của người hâm mộ Việt Nam.